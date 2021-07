Tukkers in Tokio delen in malaise, maar er is nog hoop

TUKKERS IN TOKIOTorenhoog waren vooraf de verwachtingen van de Nederlandse sporters op de Olympische Spelen in Tokio, maar dat is er nog niet echt van gekomen. Ook de regionale atleten delen in de malaise.

Reshmie Oogink

Grootste domper - tot nu toe - is natuurlijk die van Reshmie Oogink. De Almelose taekwondoka beleeft in Tokio een nachtmerrie, waar de 31-jarige zelf niets aan kan doen. In plaats van de taekwondohal brengt Oogink haar dagen in de Japanse olympische stad door in het zogeheten quarantainehotel, na een positieve coronatest. Die uitslag betekende direct einde oefening voor Oogink, die de afgelopen jaren alles opzij had gezet voor haar tweede en laatste Olympische Spelen. De Almelose zat in de inmiddels beruchte vlucht KL861, waarin ze de besmetting vermoedelijk heeft opgelopen.

Sanne Wevers

De tweede teleurstelling komt op naam van Sanne Wevers. Vijf jaar geleden stal de Oldenzaalse turnster de harten van iedereen, toen ze in Rio volkomen onverwacht de olympische titel op het onderdeel balk veroverde. Een historische prestatie, maar de Nederlandse turnkoningin van Rio is in Tokio alweer uitgeschakeld. Wevers slaagde er zondag niet in zich te plaatsen voor de toestelfinale. Een trieste aftocht, na een toch al zeer turbulente voorgeschiedenis, was het resultaat. Haar sport ligt onder vuur, haar vader en trainer Vincent wordt verdacht van grensoverschrijdend gedrag en ontbreekt in Tokio. Zus Lieke wist zich ook niet te kwalificeren voor de meerkampfinale van donderdag.

Loes Gunnewijk

En dan is er deze eerste olympische dagen nog de opmerkelijke rol van Loes Gunnewijk als bondscoach van de Nederlandse wegwielrensters. De ploeg die in Tokio alleen nog onderling de drie medailles zouden moeten verdelen. Dat was de verwachting vooraf, maar de wegrace pakte, zoals bekend, geheel anders uit. Gunnewijk, oud-renster en geboren in Groenlo, slaagde er zondag niet in de juiste koersinformatie bij haar vier rensters te krijgen. Daardoor werd een verkeerde tactiek gekozen, wat leidde tot het goud voor de onbekende Oostenrijkse amateurrenster Anna Kiesenhofer.

Wegkapitein Londen

Oranje scoorde ‘slechts’ zilver door Annemiek van Vleuten. Gunnewijk, opgegroeid in het Achterhoekse Rekken, wordt verweten te weinig actie te hebben ondernomen om wél haar rensters tijdens de koers te instrueren. Als wielrenster en wegkapitein was Gunnewijk tijdens de Olympische Spelen van 2012 in Londen een belangrijke schakel in het succes van Marianne Vos. Zij won goud, met dank aan het knechtwerk van Gunnewijk. In Tokio slaagde de Achterhoekse er niet in haar rensters naar een olympische titel te begeleiden.

Rachel Klamer

Tot zover de missers en teleurstellingen in Tokio. Maar wat niet is, kan altijd nog komen. Met name in de sport. Zo komt triatlete Rachel Klamer maandagavond Nederlandse tijd in actie. Voor de 30-jarige Beuningse wordt het alweer haar derde Olympische Spelen. In Londen debuteerde zij als 21-jarige met een 36ste plaats, vijf jaar geleden eindigde ze in Rio als tiende. Een medaille in Tokio werd het grote doel, maar haar voorbereiding werd ernstig verbroken. Vorig jaar juni, nadat de Spelen al naar 2021 waren doorgeschoven, overleed haar moeder na een ziektebed van zo’n half jaar.

Hartafwijking

Klamer prijst de tijd die zij nog met haar moeder kon doorbrengen, de situatie maakte haar sport minder prominent. Eenmaal de draad weer opgepakt werd een hartafwijking bij haar inmiddels echtgenoot geconstateerd, de Zuid-Afrikaanse triatleet Richard Murray. Hij werd geopereerd, wat betekende dat Klamer niet alleen haar man maar ook haar vaste trainingspartner miste.

Mixed-teamrelay

De individuele race van Klamer (1500m zwemmen, 40 km fietsen en 10 km hardlopen) begint om 23.30 uur Nederlandse tijd. Een medaille is nog steeds het doel, de vraag is of dit streven nog reël is. Klamer komt in Tokio tweemaal in actie. Samen met de debutanten Maya Kingma, Marco van der Stel en Jorik van Egdom maakt de Beuningse deel uit van de mixed-teamrelay: een kort en spectaculair nieuw onderdeel in Tokio. Teams van twee mannen en vrouwen leggen in estafettevorm een supersprint triathlon (300m zwemmen, 7km fietsen en 2 km lopen) af. De vier behaalden op het EK van 2019 in Weert brons op dit nieuwe onderdeel. De mixed-relay race in Tokio begint op zaterdag 31 juli om 00.30 uur.

Nog op koers

Voor de handbalsters (met Martine Smeets uit Geesteren) en de voetbalsters (met Jill Roord uit Oldenzaal) verloopt het olympische toernooi nog prima. Smeets en haar ploeggenoten wonnen de openingswedstrijd tegen Japan (32-21) en de voetbalsters zijn onderweg met een zege en gelijkspel. Beide teams komen dinsdag weer in actie.

Kanshebbers

Het wachten is op de start van de wedstrijden in het baanwielrennen en de springsport. Bij beide disciplines doen medaillekandidaten mee. Wat te denken van viervoudig wereldkampioen Jeffrey Hoogland (Nijverdal) in het sprintprogramma op de baan en omnium-specialiste Kirsten Wild uit Almelo?

Hoog zijn de verwachtingen ook bij de Nederlandse springploeg, met Markeloër Willem Greve in de gelederen. Met zijn merrie Zypria S was Greve in eerste instantie aangewezen als reserve, maar hij is een plek doorgeschoven na het afhaken van het niet-fitte paard van Harrie Smolders. De equipe won de laatse reguliere wedstrijd, de landenwedstrijd tijdens het CHIO in Rotterdam, en behoort in Tokio ook tot een van de kanshebbers op eremetaal. De ruiters komen vanaf dinsdag 3 augustus in actie, de teamsprinters met Hoogland een dag eerder.

