Twee bedrijven failliet, bouwbedrijf krijgt uitstel betaling

ALMELO – De rechtbank heeft Jomaro in Geesteren en Siekmann Energy & Technics in Enschede failliet verklaard. Haase Bouwbedrijf in Rijssen kreeg uitstel van betaling.

Jomaro in Geesteren is gespecialiseerd in buiteninrichting in de breedste zin van het woord en levert van overkappingen tot afvalbakken en alles wat daar tussen zit. Volgens het register van de Kamer van Koophandel werken er 2 mensen. Curator is mr. Anne Spoor.

Ook het failliete Siekmann Energy en Technics is een klein bedrijf. In het verleden was het gevestigd in Hengelo, maar nu wordt het bedrijf vanuit de woning van de eigenaar in Enschede gerund. Curator is mr. Poelenije.