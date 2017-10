Twents bedrijf verkoopt kampioensgras De Kuip

In opdracht van de nieuwe hoofdsponsor Qurrent is afgelopen zomer een forse strook (kampioens)gras uit de De Kuip verwijderd. Het gras is daarna chemisch behandeld om de kleurechtheid en stevigheid te garanderen en in blokjes in een acrylbad gedompeld. Na uitharding van het acrylaat is de logo van Feyenoord en Qurrent er in gefreesd. Een luxe kadoverpakking, met daarin een certificaat van een genummerde limited edition, maakt het eindresultaat tot een echt collector’s item. Frank Krake uit Hengelo, onder meer auteur van het boek over Joop Munsterman, is mede-eigenaar van De Hand van Maradona. “Die 500 stukjes gras uit De Kuip komen beschikbaar voor grote sponsoren van Feyenoord en grote klanten die overstappen naar Qurrent, heb ik begrepen.”