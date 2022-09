Twentse gemeenten vier keer zo duur uit met nieuw gascontract

Van Essen had naast de ‘blijde boodschap’ dat er een nieuwe leverancier is gevonden, ook een waarschuwing. De hogere inkoopprijs betekent dat de Twentse gemeenten vier keer duurder uit zijn dan in het oude contract met het Russische Gazprom. De deal met Vattenfall ligt vast voor vier jaar, met nog eens optie voor drie jaar. „In de huidige markt is dat een deal waarmee we kunnen en moeten leven.”