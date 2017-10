Twentse horeca doet landelijke oproep voor vuist tegen Thuisbezorgd.nl

Zoals maandag gemeld maken de Enschedese ondernemers zich boos over de tariefsverhoging van Thuisbezorgd.nl. Per 1 januari moeten de aangesloten ondernemers 13 procent commissie gaan betalen, in plaats van 12 procent. De vorige tariefsverhoging was twee jaar geleden. Dinsdagmorgen kwamen de boze restauranthouders bij elkaar om acties te bespreken. Daarbij waren zo'n 50 ondernemers uit heel Twente aanwezig.

"Naar aanleiding van de publiciteit van maandag kregen we reacties uit het hele land", zegt Sleman Mirza, woordvoerder van Horecainactie.nl. "Ook uit de Randstad, Groningen, het zuiden. Ons verzet wordt breed gedeeld. We hebben vanmorgen overlegd hoe we nu verder gaan. Een deel van de ondernemers wil gewoon uitstappen bij Thuisbezorgd en zelf iets opzetten, maar uiteindelijk was de meerderheid ervoor dat we eerst redelijk gaan overleggen. Harde actie kan altijd nog, maar we willen eerst proberen er in goed overleg met Thuisbezorgd uit te komen. Maar dan is het natuurlijk wel nodig dat we een heel stevig draagvlak hebben, dus dat zoveel mogelijk ondernemers zich aanmelden."