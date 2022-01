Uitslagen en wedstrijdverslagen regionale amateursportclubs

BINNENKIJKEN Jelle en Evelien wonen eenvoudig maar stijlvol in Twekkelo: ‘De oude boerderij is weer tevoor­schijn getoverd’

ENSCHEDE - Wonen en werken lopen door elkaar heen in de oude boerderij van Evelien Harberink en Jelle Hidma in het buurtschap Twekkelo. Hij is biologisch boer; zij actrice, maar nu even niet. In hun keuken, vlakbij de ‘delle’, bakt ze nu wekelijks tientallen saucijzenbroodjes van Lakenvelder vlees. „Deze boerderij is echt boerderij gebleven.”

