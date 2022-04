Uitvaartcentrum Enschede viert jubileumjaar: ‘Bij ons is vrijwel alles mogelijk’

Het jaar voor de officiële opening van Uitvaartcentrum Enschede, inmiddels ruim 10 jaar geleden, was een intensief jaar. Een nieuw uitvaartcentrum openen doe je immers maar één keer. Van rolstoelvriendelijke toiletten tot de inrichting van de verschillende ruimtes: over elk detail is goed nagedacht. “Over de indeling hebben we heel goed nagedacht. Zo kunnen we de komende decennia aan vrijwel iedere wens voldoen. Dit uitvaartcentrum is dus echt op de toekomst gebouwd”, vertelt Pedro trots. “Zelfs aspecten die we tijdens de bouw niet hadden voorzien, zoals een drive-through condoleance tijdens de coronaperiode, blijken door het slimme ontwerp uitvoerbaar te zijn.”

24-uurs privé familiekamers

Bij Uitvaartcentrum Enschede zit alles onder één dak. Dit is erg prettig, want zo kun je als nabestaande in alle rust afscheid nemen van je dierbare. Dit uitvaartcentrum beschikt onder andere over vijf 24-uurs privé familiekamers. “De familiekamers hebben een eigen ingang, dus je hoeft je geen zorgen te maken over eventuele andere aanwezigen”, legt Herman uit. “Daarnaast is deze ruimte tijdens de gehele opbaarperiode dag en nacht toegankelijk voor de familie. Ook laten we de nabestaanden vrij in wat ze met de kamer willen doen. Ze kunnen de ruimte bijvoorbeeld gebruiken om samen met de kleinkinderen de kist te beschilderen.”

De laatste verzorging

Volledig scherm Wat lang nog niet iedereen weet over Uitvaartcentrum Enschede, is dat deze locatie een eigen verzorgingsruimte heeft. Hier hebben nabestaanden de mogelijkheid om zelf dat laatste stukje verzorging van de overledene te doen. Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van make-up of het haar in model brengen. “Uiteraard zijn wij op de achtergrond aanwezig om daar waar nodig aanwijzingen te geven of bij te springen”, benadrukt Herman.

Van intieme koffietafel tot uitgebreide catering

Verder zijn er meerdere aula’s aanwezig die verschillend zijn in grootte en van karakter. Zo is er voor ieder afscheid een passende ruimte beschikbaar. Pedro: “Nabestaanden zijn soms verrast door de mogelijkheden die we aanbieden. Naast het afspelen van muziek, kunnen wij bijvoorbeeld ook foto’s tonen op een groot scherm. Wil je in plaats van een koffietafel liever met een klein gezelschap dineren, dan zorgen wij ervoor dat er een cateraar op onze locatie komt. Wat jouw wensen ook zijn, we denken graag met je mee.”

10-jarig jubileum Uitvaartcentrum Enschede

Om het jubileum te vieren wordt er in de maand mei een informatieve lezing georganiseerd. Voor meer informatie hierover wijzen we je graag door naar onze website en Social Media kanalen. Ben je benieuwd hoe Uitvaartcentrum Enschede er vanbinnen uitziet? Bekijk dan onderstaande video voor een digitale rondleiding.