Vogelgriepvirus vastgesteld in Geesteren, 120 vogels worden geruimd

GEESTEREN - Bij sier- en watervogels en kippen op een kleinschalige houderij in het Overijsselse Geesteren is een hoog besmettelijke vogelgriep variant vastgesteld. De 120 dieren worden geruimd door medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De eigenaar van de vogels is in contact geweest met een pluimveehouder in Vriezenveen, waar recent vogelgriep is uitgebroken. In de 10 kilometer zone rond het besmette bedrijf geldt een vervoersverbod en is een ophok- en afschermplicht van kracht. In totaal gaat het in dit gebied om 21 pluimveebedrijven.

Ophok- en afschermplicht

Het bedrijf ligt in een regio waar de ophokplicht eerder was ingetrokken. Door de uitbraak is deze ophok- en afschermplicht weer van kracht. In deze 10 kilometer zone geldt de ophokplicht voor commercieel gehouden vogels, deze worden naar binnen gebracht, behalve fazanten, sierwatervogels en loopvogels. Deze laatstgenoemde dierengroepen moeten worden afgeschermd.

Het afschermen van dieren is ook verplicht voor niet-commercieel gehouden risicovogels zoals hoenders en watervogels hoenderachtigen/kippen, bijvoorbeeld in kinderboerderijen en bij hobbyisten. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels.

Vervoersverbod

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor het vervoer van de mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.