Weg met Calimerogedrag, focus op veerkracht van Twente

Opinie | Politieke stokpaard­jes helpen Twente niet verder

Burgemeester Nauta, met in haar kielzog CDA-partijgenoten Rutten en Faal, maakten zich de afgelopen weken in De Twentsche Courant Tubantia hard voor een boer in de Twente Board. Een mooi voorbeeld van hoe Twente geregeld blijft hangen in discussies over posities en belangen.