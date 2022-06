Barre skitocht van 2000 kilometer: ‘Kon het alleen maar volhouden met pijnstillers’

Urgenda noemt halen klimaat­doel toeval en verwacht meer actie van de over­heid

Het klimaatdoel dat de rechter de Nederlandse overheid heeft opgelegd, is behaald. De uitstoot van broeikasgassen lag in 2020 25,5 procent lager dan in 1990, zo blijkt uit definitieve cijfers die CBS en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hebben gepubliceerd. Volgens directeur van Urgenda Marjan Minnesma werd het doel vooral behaald via toevalligheden, ‘niet vanwege beleid'.

