Brabant investeert in kernenergie uit gesmolten zout, maar hoe veilig is het? ‘Kans op Tsjernobyl is kleiner’

Video KNMI in rapport: Zeespiegel aan Nederland­se kust kan sneller stijgen dan eerder werd verwacht

Ook voor Nederland zijn de risico’s van klimaatverandering groter dan eerder werd gedacht, waarschuwt het KNMI in een rapport. Een zeespiegel die sneller stijgt dan verwacht, een toename van droge lentes en droge zomers, plus meer extreme buien vormen reële risico’s voor Nederland, zo staat in het maandag gepresenteerde Klimaatsignaal21 van het KNMI.

25 oktober