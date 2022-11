Klimaattop in Egypte zorgt voor afhaken door vliegschaamte

Voor Greta Thunberg is vliegen sowieso geen optie. De bekendste klimaatactivist ter wereld heeft besloten dit jaar ook niet op een andere manier naar de klimaattop te gaan. Na de ‘blabla’ waar de vorige top in Glasgow volgens haar op neerkwam, heeft de 19-jarige Zweedse weinig vertrouwen in dit soort bijeenkomsten. Tijdens een boekpresentatie in Londen noemde ze de aankomende top, de COP27, vooral een platform voor ‘groenwassen’ en pleitte ze voor een veel radicalere aanpak.

Met de trein

Hoogleraar Heleen de Coninck van de TU Eindhoven, die is gespecialiseerd in klimaatbeleid, besloot na enige twijfel ook de top in Egypte aan zich voorbij te laten gaan. ,,Als het met de trein bereikbaar was geweest, had ik denk ik sowieso een paar dagen geblokt in mijn agenda. Want er is altijd heel veel te doen op zo’n COP”, vertelt De Coninck. Als ze zelf meerdere presentaties moest houden zou ze ook zijn gegaan, maar uitnodigingen daarvoor kwamen pas laat. In de tussentijd heeft de onderzoeker haar agenda ‘dicht laten slibben’, vertelt ze. ,,Sowieso denk ik wel tien keer na voor ik in een vliegtuig stap.’’