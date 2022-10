Nieuwe auto's vanaf 2035 emissievrij, vanaf 2030 schoner

Nieuwe diesels en benzineauto’s mogen dus na 2035 niet meer worden verkocht. ,,De industrie is er klaar voor, consumenten willen zo snel mogelijk emissievrije mobiliteit, dus laten we vol gas vooruitgaan”, aldus Eurocommissaris van Klimaat Frans Timmermans in een eerste reactie. Het akkoord maakt deel uit van zijn plannen om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken.

Ook Parlementsonderhandelaar Jan Huitema (VVD) is tevreden. ,,Transport is één van de weinige sectoren waarin de CO2-uitstoot nog steeds blijft stijgen. In Europa is 27 procent van de CO2-uitstoot hiervan afkomstig, 70 procent daarvan van het wegtransport. Om de klimaatdoelen te halen is het goed dat daaraan nu iets gebeurt.”

Waterstof

Huitema verwacht dat het gegeven dat nieuwe auto’s straks volledig elektrisch moeten zijn of op waterstof moeten rijden, de industrie een enorme stimulans gaat geven. Snelle actie is nodig omdat personenauto’s en bestelwagens (waarvoor het akkoord ook geldt) al snel vijftien jaar op de weg blijven. Veel autobezitters willen zelfs niet wachten op 2035 maar al eerder een schone wagen aanschaffen. ,,De brandstof die daarmee kan worden bespaard kan worden ingezet voor vrachtwagens en schepen, eveneens in ontwikkeling naar een duurzame toekomst”, aldus Huitema.

Hij noemt de deal goed nieuws voor de consument, omdat elektrisch rijden straks in veel gevallen goedkoper zal zijn dan rijden op benzine of diesel. Hij verwacht nu ook prijsverlagingen voor elektrische auto’s en een bloeiende tweedehandsmarkt.

Volledig scherm Na 2035 moeten alle nieuwe auto's op elektriciteit of waterstof rijden. © ANP

Ook onderhandelaar namens de Groenen, Bas Eickhout, is blij dat het is gelukt om het 2035-doel vast te houden, dat was ‘een harde strijd’, zo zei hij vanavond. Tevreden is hij ook dat de gemiddelde uitstoot van nieuwe auto’s in 2030 al met 55 procent omlaag moet en voor bestelwagens met 50 procent.

De grootste fractie in het Europese Parlement, de christendemocratische EVP, bekritiseert het akkoord. ,,We krijgen daarmee een Havana-effect: straten vol oude auto’s omdat nieuwe nog niet beschikbaar of te duur zijn”, aldus EVP-woordvoerder Jens Gieseke. Volgens hem is helemaal niet meegewogen dat allerlei onderdelen voor elektrische auto’s veel moeilijker verkrijgbaar zijn dan op het moment dat Brussel 2,5 jaar geleden de eerste voorstellen lanceerde. ,,We gooien vandaag de deur naar andere technologische mogelijkheden dicht en zetten alles op één kaart. Dat is een vergissing”, aldus Gieseke.