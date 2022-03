Waarom het lastig is gas uit andere landen dan Rusland te importeren

Gletsjers in Himalaya smelten razendsnel: ‘Wachten op grote overstro­min­gen’

Glaciologen slaan alarm. De gletsjers in de Himalaya smelten in ijltempo en dat brengt een miljard mensen in gevaar. Zij wonen in de stroomgebieden van grote rivieren die in het gebergte ontspringen.

