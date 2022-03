Aangifte tegen Sonja Bakker vanwege plagiaat lijkt weinig kans te maken

Gewichtsconsulent Sonja Bakker werd vorige week opnieuw beschuldigd van plagiaat. Vorig jaar beklaagden foodbloggers, onder wie Silvia Ribas Dunnirvine zich. Bakker sloot met hen toen een een overeenkomst. Nu zijn het de Foodsisters die haar verwijten recepten, foto’s en teksten te hebben overgenomen. Voor advocaat Carlo Liefting was de maat vol. Hij deed op persoonlijke titel aangifte wegens onder andere fraude, flessentrekkerij en poging tot chantage.



,,We kennen Carlo Liefting niet”, zegt Janneke Koeman van Foodsisters. ,,We hebben geen persoonlijk contact met elkaar gehad.” Liefting deed de aangifte op eigen initiatief; als advocaat en ‘rechtgeaard burger’. Waarom? ,,Tsja, dat weet ik ook niet”, zegt de in familie- en strafrecht gespecialiseerde advocaat desgevraagd. ,,Maar toen ik voor de derde keer hetzelfde over Bakker hoorde dacht ik: dat moet stoppen”, aldus de advocaat die zelf eens door de Orde van Advocaten werd geschorst. ,,Voor zover relevant; daar heb ik van geleerd.”

‘Iedere idioot kan aangifte doen’

,,Volstrekt kansloos”, reageert advocaat Alberdingk Thijm, gespecialiseerd in auteurs- en informatierecht over de actie van de advocaat. ,,Plagiaat hoort bij de civiele rechter thuis, het strafrecht is het allerlaatste redmiddel.” De specialist vindt het merkwaardig en storend dat er in de media zo veel aandacht voor de aangifte is. ,,Iedere idioot kan op ieder moment van de dag aangifte doen.”

Aangiften worden vaak nieuws, maar het is en blijft volgens Alberdingk Thijm symboolpolitiek. De slordig geschreven aangifte van Liefting is slecht onderbouwd. ,,Dat geeft aan dat je niet serieus bent”, zegt de advocaat van bureau Brandeis. ,,Ik kan mij zo voorstellen dat andere overwegingen zoals publiciteit een rol spelen.”

Koeman probeerde met haar eigen advocaat een regeling te treffen met Sonja Bakker. ,,Maar zij wilde onder geen voorwaarde een rectificatie delen met haar klanten. Een vergoeding van de door ons geleden schade, het gebruik van de foto’s en advocaatkosten werden enkel gekoppeld aan voorwaarden zoals verplichte geheimhouding. Dat vinden wij de omgekeerde wereld.”

In plaats van aangifte is volgens Alberdingk Thijm een civiele procedure de juiste stap. ,,Als inbreuk op jouw auteursrechten wordt gemaakt, kun je daar een einde aan maken via een kort geding.” Dat is een kansrijke route. ,,Ik heb wat recepten bekeken en wat ik bij Bakker zag, is dat ze woorden, zinsconstructies en typische formuleringen overnam. Dat is niet alleen onverstandig, dat doet ze ook nog eens stelselmatig.”

Toch zegt Koeman de zaak voorlopig te laten rusten. Dat vindt Alberdingk Thijm opmerkelijk. ,,Waarom niet? Mogelijk dat vele receptenmakers in een schemergebied opereren en bang zijn voor een beschuldiging. Waar eindigt inspiratie en begint plagiaat? Je verzamelt tien recepten van tomatensoep, combineert die, geeft je eigen draai eraan en verwoordt het op je eigen manier. Daar is - in auteursrechtelijk opzicht - niks mis mee.”

