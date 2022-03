Albert Heijn begint met statiegeld op plastic tasjes bij online boodschappen

Met deze tips is je vis of vlees voortaan goed gaar (en word je niet ziek)

,,Om die reden stoppen we bijvoorbeeld ook met de plastic zakjes op de groente- en fruitafdeling”, gaat ze verder. ,,En bij het thuisbezorgen van de boodschappen pakken we de plastic tasjes nu dus aan. Met dit nieuwe systeem kan op jaarbasis 645.000 kilo plastic op een verantwoorde manier worden gerecycled. Dat staat gelijk aan 31 miljoen tasjes.”

Picnic en Jumbo

Bij Picnic betalen klanten al sinds 2015 statiegeld voor plastic tasjes. Woordvoerder Romke Spierdijk: ,,Dit werkt exact op dezelfde manier als bij Albert Heijn, ook met 35 cent. Dat Albert Heijn dit nu ook doet, bewijst dus dat het een goed idee is. Het gaat om tientallen miljoenen tasjes per jaar die gelukkig allemaal gerecycled kunnen worden voor nieuwe tasjes.”

Ook Picnic mikt op duurzaamheid. ,,We bezorgen met elektrische wagens en komen gratis, zodat mensen niet meer met de auto naar de supermarkt hoeven te rijden. Picnic is ook deels bedacht met het oog op vermindering van voedselverspilling. Er wordt alleen ingekocht wat klanten bestellen. Hierdoor is er heel weinig voorraad”, aldus Spierdijk. ,,In de traditionele supermarkten ligt vlak voor sluiting nog een heel rek vol met broden. De volgende dag kunnen ze die niet meer verkopen en dus worden ze weggegooid. Bij Picnic bestellen we het exacte aantal broden, dan hoeven we niets weg te gooien. Dat geldt ook voor andere verse producten zoals groente en fruit.”