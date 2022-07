Avocado blijkt bijzondere vrucht, want hij verdeelt ons land in tweeën

Avocado's zijn in ons hele land te koop, maar er is iets bijzonders aan de hand met deze populaire vrucht. Zoals tomaten bij zo'n beetje alle klanten van de supermarkt in de winkelwagen terechtkomen, zo anders is dat bij de avocado. Er blijkt een grens te zijn die avocadokopers scheidt van de groep landgenoten die de vrucht nóóit koopt.

,,Het is bizar, ik had niet gedacht dat de grenzen zo scherp waren", vindt onderzoeker Norman Buysse van GfK die het aankoopgedrag onderzocht op verzoek van deze site. ,,Heel simpel gezegd: hoe jonger je bent, hoe meer en hoe vaker je ze koopt. En hoe ouder, hoe minder.” De avocado wordt relatief weinig gekocht door mensen boven een leeftijd van 65+ en relatief veel door mensen jonger dan 30 jaar, zo laten GfK-cijfers zien.

Ook is er een geografische grens. In steden, en dan vooral de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag, is de avocado erg populair. Dat zal deels te maken hebben met de leeftijden: in de stad wonen meer jonge mensen.

Bovendien geldt: hoe westelijker, hoe geliefder de avocado is. Hoe oostelijker, zuidelijker en noordelijker je komt in Nederland, hoe minder mensen de avocado aanschaffen. Ook het inkomen speelt mee. Bij gezinnen en gepensioneerden met een laag inkomen staan minder avocado’s op het menu.

2000 liter water nodig

Niet iedereen staat te juichen als het gaat om de stijgende populariteit van avocado's. Voor de productie van een kilo avocado’s is tot 2000 liter water nodig en het vervoer vanaf de grote plantages in Centraal- en Zuid-Amerika naar Europa zorgt voor flink wat uitstoot van broeikasgassen, aldus de Belgische krant De Morgen. De teelt zorgt voor illegale ontbossing en het het gebruik van meststoffen en pesticiden zorgen voor aanzienlijke milieuschade.

12 avocado's per jaar

,,Toch is de avocado wel in elke supermarkt wel te koop. Ook in regio’s waarvan we weten dat er relatief veel ouderen wonen”, weet Buysse. De onderzoeker verklaart de populariteit onder jongeren vooral uit het feit dat het in onze supermarkten een relatief nieuwe vrucht is. Volgens hem slaan nieuwe producten vaak niet breed aan, maar zijn de jongeren de eerste die het omarmen. ,,Het kan ook komen door de populariteit van guacamole. Misschien zijn jonge mensen in Mexico geweest en daardoor geïnspireerd geraakt. Of ze hebben het in een salade of op toast gegeten in een restaurant.”

Gemiddeld eten Nederlanders 2,2 kilo aan avocado’s per jaar, aldus de laatste cijfers van CBS. Een gemiddelde avocado weegt zo’n 180 gram aldus het Voedingscentrum, wat zou betekenen dat we er zo’n 12 per jaar eten. In Mexico, waar zo’n beetje iedereen avocado’s eet, zou dat oplopen tot wel 6,5 à 7 kilo, oftewel tussen de 36 en 38 stuks.

Quote Hoe klein Nederland ook is, verschil­len in cultuur zijn soms groter dan de verschil­len in kilometers tussen stad en regio Hans Steenbergen, foodtrendwatcher

Avocado’s passen bij de stad

Vernieuwing gaat langzamer in landelijke regio’s dan onder een stedelijke theoretisch opgeleide bevolking in de stad, vult foodtrendwatcher Hans Steenbergen aan. ,,Er is meer traditie in de regio en minder publiek voor spannende foodconcepten. Er wonen meer praktisch opgeleide vakmensen. De menu’s die thuis worden geserveerd zijn wat meer verankerd in de streek en haar geschiedenis. Wat dat betreft: hoe klein Nederland ook is, verschillen in cultuur zijn soms groter dan de verschillen in kilometers tussen stad en regio.”

Avocado's passen bij metropolen en bij populaire steden op locaties met veel voorbijgangers, ziet ook Ron Simpson, mede-eigenaar van The Avocado Show. Dit restaurantketen heeft vier locaties in Amsterdam en een in The Mall of the Netherlands in Leidschendam. De andere vestigingen zijn te vinden in Madrid, Parijs, Londen, Brussel en Stuttgart. ,,Leidschendam ligt misschien op het eerste gezicht minder voor de hand, maar daar komen mensen met een bepaald profiel.”

Quote Het is gezond comfort food, met goede vetten, zalvige structuur en een heerlijke nootachti­ge smaak Hans Steenbergen, foodtrendwatcher

Hip en jong dus? ,,De avocado discrimineert niet", zegt Simpson daarop. ,,Onze gasten zijn mannen, vrouwen, jong en oud. En niet alleen mensen die een leuke instagramfoto willen.” Zijn kaart is voor iedereen die van ‘pretty healthy food’ houdt, oftewel mooi gezond eten. Wat dat betreft zijn de mogelijkheden van de populaire keten enorm. ,,Gemakkelijk en gezond eten is oneindig schaalbaar. The sky is not the limit. Just the view.” Er komen ‘nog een stuk of twintig’ vestigingen bij. Waar die komen kan hij nog niet kwijt.

Volgens foodtrendwatcher Steenbergen past de avocado goed in een vegetarisch en veganistisch dieet. ,,De trend om minder dierlijke producten te eten zie je ook vooral bij diezelfde stedelijke bevolking - millennials voorop. Ik kan me daarom voorstellen dat avocado’s iets minder gekocht worden in het oosten van het land. Daarbij is avocado behoorlijk ‘Instagrammable’, en tegelijkertijd ook gezond comfort food, met goede vetten, zalvige structuur en een heerlijke nootachtige smaak.”

