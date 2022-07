Barbecuetips: Neem de tijd en leg het koude vlees niet in een klap van de koelkast op het hete rooster

Mevrouw Hamersma ziet in haar winkel steeds meer barbecuestrijders die zich niet laten beperken door het zomerseizoen. Zij bespeurt een groeiende (gloeiende?) belangstelling voor barbecueën door het jaar heen. Vooral ‘in de winter’ is populair. Dan krijgt buiten een fikkie stoken helemaal iets heroïsch. Voor het geestesoog verschijnen beelden uit documentaires op National Geographic en Discovery Channel over survivaltochten door stijf bevroren toendra’s of ijsvissen in Alaska. Dus gaan titels als Winter BBQ en Winter Grilling als warme broodjes.