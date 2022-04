Dag van het Duitse bier: eigen bier smaakt de Duitser nog altijd het best

Wat Eten We Vandaag: Dadelcake

Zin om te bakken? Wij zeggen doen. Een lekkere cake of taart hoeft namelijk niet altijd roomboter of suiker te bevatten. Deze dadelcake is een goed voorbeeld; heerlijk zoet en toch zonder suiker en roomboter. Geschikt als verantwoorde snack of dessert.

