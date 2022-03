Deze Argentijnse wijn drinken Nederlanders graag: ‘Past goed bij jullie kazen’

Koken & EtenWe drinken er niet superveel van, maar wat is het lekker: Argentijnse wijn. De jaarlijkse druivenoogst is daar begonnen. Correspondent Peter Schouten dook de provincie Mendoza in: het walhalla van de Argentijnse wijnsector.

Het is een beetje zoeken in de supermarkt in Nederland, want Argentijnse wijnen vind je lang niet overal. Hoewel de Argentijnse wijnsector vorig jaar nog een historische exportomzet draaide, importeert ons land steeds minder wijn uit het Zuid-Amerikaanse land.



Dat is een trend die al jaren gaande is volgens de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren. In 2020 bedroeg de import van Argentijnse wijnen slechts 2,5 procent van de totale Nederlandse wijninvoer.



Het komt mede door de mindere oogsten. Maar de wijnboeren daar verwachten voor 2021 - net als 2020 - wél weer een goed wijnjaar. Drie vragen over Argentijnse wijn.

1. Wat drinkt een Nederlander het liefst?

David Bonomi van het bekende Argentijnse wijnhuis Norton (en in 2020 uitgeroepen tot beste vinoloog van Argentinië) kent de Nederlandse consument door en door. ,,Een Nederlander wil een aromatische, frisse en lichte wijn. Een zachte wijn met niet al teveel tannine. En heel belangrijk: de juiste prijs-kwaliteitverhouding. Nederlanders letten erg op hun centen en kijken altijd naar de prijs. Je krijgt bij Nederlanders nooit een tweede kans, daarom moet de volgende fles altijd beter zijn dan de huidige. Ik zie dat jullie van wijn genieten. Ja, jullie kazen met die prachtige, elegante textuur en intense smaak gaan goed samen met onze wijn.”

2. Welke wijnen zijn interessant?

Op dit moment wordt er in de provincie Mendoza – vier keer zo groot als Nederland – volop geoogst. De bekendste wijn is de Malbec die wereldwijd tot de top behoort. Grote bekende bodega’s als Salentein en Norton produceren miljarden liters wijn. Ze organiseren rondleidingen, proeverijen en koken fantastisch in hun wijnhuizen. Geweldige gastronomie tussen de hoogzwangere wijnranken. Absoluut de moeite waard, maar ook interessant zijn de zogenaamde boutique-bodegas die vaak worden gerund als familiebedrijf.

De minder bekende provinciale Ruta 173 rondom de stad San Rafael werkt als een magneet voor deze kleine sympathieke wijnboerderijen. Het is allemaal wat meer houtje-touwtje, maar dat is ook onderdeel van de charme die alleen al vanwege de grote hoeveelheid roestige Renaults aan het Frankrijk van de vorige eeuw doet denken.

Halverwege de route ligt Terra Lombarda, gerund door de zussen Andrea (29) en Gaby (25) Tornaghi, respectievelijk architect en notaris van beroep. De bodega was ooit van hun overgrootvader en lange tijd gesloten, maar de dames hebben er nieuw leven ingeblazen. Met slechts 12.000 liter per jaar zijn ze een kleine speler, verdeeld over Malbec, Syrah, Cabernet en Bonarda.



Die laatste (nog geen acht euro tegen de officiële wisselkoers) is wat minder bekend, maar verrukkelijk. ,,Een sterke druif, scherpe geur. Een wijn die tijd nodig heeft. Het is zoals wij vrouwen: we zijn prachtig, maar het duurt even voordat we helemaal opgemaakt zijn”, lacht Andrea.



’s Avonds schitteren de huisgemaakte focaccia van de buurvrouw, gerookte kaas en diverse vleeswaren op tafel in het kleine proeflokaal achterin de zaak.

3. Welke geheime parels zijn er?

Finca La Encantada ligt een beetje verborgen van de route af. Het is de eerste biodynamische bodega van Argentinië. ,,De stand van de planeten bepaalt op welke dag en hoe laat wij de druiven oogsten”, vertelt Verónica Canelo. Dat gebeurt allemaal met de hand. Weinig wijn, maar hoge kwaliteit, verzekert ze in haar eigen chocolaterie. Want naast het bekende blokje kaas, werkt chocola ook heel goed om wijn te begeleiden. ,,De combinatie van wijn en chocola is fantastisch. Onze aromatische Malbec gaat goed samen met chocola met chilipepers.”

Canelo heeft een nieuwtje. ,,We zijn aan het experimenteren om zelfs een Malbec te maken met organische cacao uit Venezuela in speciale Franse vaten.”

Nog zo'n parel: bodega Chiriginguito Fow, die pas een paar maanden open is. Terwijl de zon langzaam achter de druiven kruipt, is de wijnbar middenin het open veld een oase van genot. De sfeer is die van interactie tussen tafels, nul structuur en doen waar je zin in hebt. De muziek is van Manu Chao. De bodega maakt slechts 56.000 liter per jaar, met name bedoeld voor de regio.



Op de overzichtelijke wijnkaart is een ‘Extra Brut Discontinuo’ - waarvan er maar zeshonderd zijn gebotteld - in deze romantische setting een uitstekende keuze. Een frisse bubbel gemaakt van 100 procent pinot noir zorgt voor een magische twist in dit onbekendere deel van de provincie Mendoza.

