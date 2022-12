Dit knapperige snackje is lekker, goedkoop, feestelijk en zo klaar

Nootjes, chips, chocolaatjes; snackjes zijn vaak zeer calorierijk en niet zo gezond. Bij het Voedingscentrum is Maryam Ismaili Shekoh de specialist die lekker en gezond combineert. Zij tipt om kikkererwten te roosteren.



Je gebruikt voor deze snack een blik kikkererwten die je met water afspoelt en afdroogt. Dan doe je ze in een schaal met een eetlepel olie, knoflookpoeder en paprikapoeder. De airfryer maakt er in 15 minuten (op 200 graden Celsius) een lekker snackje van.

Hoe krijg je kikkererwten echt echt krokant als je ze roostert?

,,Het belangrijkste is dat je ze goed droog dept met een schone theedoek. Dan krijg je ze echt knapperig.”

Waarom gebruik je de airfryer?

,,Je kunt het roosteren ook in de oven doen, maar ik koos hier voor de airfryer. Dan heb je minder tijd nodig om op te warmen. In een pan is het lastiger om de kikkererwten gelijkmatig te bakken. Ze bakken sneller aan. In de oven en airfryer heb je gelijkmatige warmte die de kikkererwten rondom roostert.”

Wat kun je met geroosterde kikkererweten doen, behalve eten als tussendoortje?

,,Je kunt ze aan een salade toevoegen. Omdat kikkererwten onder peulvruchten vallen, zijn het volwaardige vleesvervangers. Je kunt ze ook aan een curry toevoegen of aan een andere maaltijd.”

Hoe hou je ze goed?

,,Ik kan er zelf moeilijk van afblijven, dus er blijven er meestal geen over. Ze worden ook minder lekker als je ze bewaart. Het kan wel. Dan kun je ze het best in de koelkast in een goed afgesloten bakje bewaren. Dan zijn ze nog twee dagen houdbaar.”

Welke andere snackjes kun je in de airfryer maken?

,,Veel andere groenten kun je ook in de airfryer roosteren, zoals wortels die je in reepjes snijdt. Bloemkool en bonen zijn ook heel geschikt. Je kunt variëren met de kruiden.”

Zijn de geroosterde kikkererwten gezonder dan chips?

,,Ja, zeker als je ze zelf maakt. Dan heb je invloed op wat je eraan toevoegt en op het eindresultaat. Het is ook lekkerder. Je hebt ook niet veel olie nodig. Alleen een klein beetje om de kruiden aan de kikkererwten te laten plakken.

Wil je je kind een tussendoortje geven, dan is groente en fruit altijd een goede keuze. Welke snacks nog meer gezond zijn, lees je bij Ouders van Nu.

Volledig scherm Kikkererwten roosteren met de airfryer. © Beeld uit de video