Edward bakt dagelijks 200 kilo (!) vlees voor Oekraïense soldaten: ‘Ik barbecue achttien uur per dag’

De nachten zijn kort, de dagen heel lang. Minimaal achttien uur per dag is Hirschfeld (49) – in het dagelijks BBQ-chef/pitmaster van beroep – in touw om vlees te bereiden. Hij slaapt en werkt in een paviljoen in de grensstad Lubycza Królewska. Heel soms neemt de Utrechter even tijd voor zichzelf om bij te tanken. Noodzakelijk, want wat hij ziet, hoort en beleeft is de harde realiteit van de niets ontziende oorlog waarin miljoenen Oekraïners op drift zijn geraakt.