Feest in tent Heel Holland Bakt: bakkers mogen André namaken voor zijn verjaardag

De uitzending begint komisch. André legt uit dat hij een paard in de tent wil hebben, want dat is eens wat anders dan een paard in de gang. Even kruipt de 75-jarige presentator zelfs weer in zijn rol van Animal Crackers als hij een paard dat over de grond rolt voorziet van stem. Het is dus zijn verjaardag en daarom mag het tv-icoon ook de baksels kiezen. Hij wil om te beginnen graag een broodje kroket.



Er wordt door de bakkers gezongen voor André en er is zelfs een bloemetje voor hem. De bakkers mogen zelf kiezen wat voor soort kroket ze aan de komiek en Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven gaan serveren. Enzo gaat voor een roze broodje bij de snack, ‘want het in André en dan mag het ook een beetje grappig zijn‘. Wel maakt hij - ondanks dat de presentator een vleesliefhebber is - een veganistische variant van een kroket.



,,We hebben een hengst in huis, maar ook een Mary", reageert André alweer gevat als de eerste bakker klaar staat voor haar beoordeling. Complimenten zijn er voor Juliaan. De veganistische ragoutvulling van Enzo valt minder in de smaak. Yannis gebruikt ook geen vlees, maar zijn krokerwtjes worden wel gewaardeerd. ,,Het zijn allemaal heel goede kroketten, het wordt heel lastig”, concludeert Robèrt.

Technische opdracht

Tijd voor de technische opdracht. In overleg met Janny besluit André dat hij iets lekkers wil bij de borrel: de bakkers mogen 10 kaasvlinders en 15 gevulde kaaskoekjes maken. Wederom een probleem voor veganistische Enzo. Er zit kaas in, dus hij kan niet proeven of hij de juiste smaak te pakken heeft. Gelukkig wil Yannis hem daarbij helpen. Mary heeft ook een probleem. De oorspronkelijk uit Schotland komende bakker weet even niet wat een vlinder is.



Lynn denkt dat er een stap wordt overgeslagen in het recept en vult de koekjes al voordat ze gebakken worden. ,,Ik volg gewoon mijn intuïtie”, zegt ze. ,,Zal je dat wel doen, Lynn”, vraagt André zich af. Later komt ze erachter dat ze verder moet lezen. ,,Niet echt mijn ding", aldus Lynn. Marieke is niet tevreden, haar kaaskoekjes zijn niet gaar. Tom had hoefijzers in plaats van vlinders, maar die brengen geluk, concludeert hij.



Met een glaasje champagne wordt er geproost voor de beoordeling van de technische opdracht. Een moeilijke opdracht. Veel is niet gaar. Robèrt ziet onder meer hondenkluifjes en uitjes. Voor Zeinab, die vorige week meesterbakker werd, waren er wel complimenten. Lynn eindigt op de laatste plek, omdat ze de oven niet had aangezet en dus slappe koekjes inleverde. Yannis wordt voorlaatste. Zeinab wint de opdracht. André concludeert na de vele mislukte baksels: ,,Dat betekent dat ik vanavond kaaskoekjes moet gaan halen in de supermarkt.”

Volledig scherm Mary. © Omroep Max / Roland J. Reinders

Inhaalslag

Op dag twee moeten Lynn en Enzo een inhaalslag gaan maken met het spektakelstuk. Dat mogen ze doen met een wel heel speciale opdracht. De bakkers gaan een typetje van André namaken. Leuk, maar hartstikke moeilijk, legt Janny uit. ,,Je bent bakker, bouwer en kunstenaar tegelijkertijd.” Lynn en meesterbakker Zeinab gaan concurreren met elkaar, want ze gaan allebei voor Flip Fluitketel.



André waant zich inmiddels in een soort Sterren op het Doek. Sterren op de Bakplaat, noemt hij het zelf, terwijl hij voor de driedimensionale ervaring in het midden van de tent gaat zitten. Zeinab raakt voor het eerst in de problemen, omdat haar creatie zo groot is, dat die niet in de shockvriezer past.



Zeinab en Mary zijn de enige twee waarbij het baksel niet echt lijkt op André of een typetje. Yannis heeft gekozen voor een kunstwerk door een Picasso-versie van de pizzaman van de gastheer. Daarop kan André niet achterblijven, dus op een scooter komt hij de lunch langsbrengen: pizza.



De verjaardags-Heel Holand Bakt wordt gewonnen door Marieke. Minder goed nieuws is er voor Mary, wiens mislukte brons beeld van André haar fataal wordt. Zij moet het feestje verlaten. ,,Het was een close call”, zegt Janny. Lynn begrijpt de hint. ,,Ik dacht dat ik naar huis moest.” André grappend: ,,Dat bewaren we voor volgende week.”

