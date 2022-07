Gast vindt pootafdrukken van dino’s in Chinees restaurant

Koken & Eten Deze betaalbare fruitsoor­ten zijn er nu in overvloed: slim om ze in te vriezen

Aardbeien, frambozen, bramen: nu het weer zomer is kunnen we ook allemaal genieten van het lekkere zomerfruit dat weer in de schappen ligt. Wist je dat je fruit ook kunt invriezen? Als je dat nu doet heb je er in het najaar nog steeds plezier van. Hieronder een overzicht van het fruit dat je momenteel voor weinig kunt kopen en makkelijk kunt invriezen.

19 juli