Herfst: dit is het geheim van een goede andijviestamppot

Koken & EtenIn Nederland zijn we er dol op: andijviestamppot, zeker nu het najaar begint. Iedereen kan zo’n lekkere Hollandse pot klaarmaken, maar wat is de juiste verhouding van de aardappelen met andijvie? Twee experts delen hun beste trucs om écht lekkere stamppot te maken.

Welke verhouding andijvie en aardappelen gebruik je het best?

Als je een groot rookworstmerk mag geloven is een goede richtlijn om aan te houden voor de verhouding andijvie-aardappel 1 op 1,5. ‘Als je uitgaat van een zak gesneden andijvie van 400 gram, heb je dus circa 600 gram aardappelen nodig’, is te lezen op de site van de worstenmaker.

Maar smaken verschillen, dus die verhouding hoef je niet aan te houden, zegt stamppotkoning Werner Drent. Hij schreef verschillende kookboeken over stamppot, waaronder de Stamppotbijbel. ,,Voor 1 kilo aardappelen gebruik ik bij bladgroenten (zoals andijvie) 500 à 600 gram, dat is in verhouding dus 2 op 1. Als ik harde groenten gebruik, bijvoorbeeld wortel of pastinaak, hou ik als verhouding 1 op 1 aan. Ik vind dat een stamppot vol met groente moet zitten, dat geeft gewoon wat meer smaak.”

Welke aardappelen zijn het lekkerst voor stamppot?

,,Ik ga altijd voor een kruimige of zoete aardappel”, vertelt Drent. Maar dit is volgens hem wel afhankelijk van het seizoen. ,,Je kunt namelijk ook gewoon nieuwe aardappelen of krieltjes gebruiken. Maar in dit weer gebruik je liever zoete aardappelen, want dat past er beter bij.”

Volgens Rob Mulder van de Stamppotwinkel in Sassenheim moet de aardappel niet te vastkokend, maar ook weer niet te kruimig zijn. ,,Het moet er net tussenin zitten. De gaarheid van de aardappel moet ook precies goed. Ga je net iets te ver, dan wordt het te papperig. Is het niet goed gaar, dan heb je brokjes.”

Hoe maak je stamppot met andijvie?

,,De belangrijkste truc voor stamppot andijvie is eigenlijk dat je de stamppot met warme aardappelen moet maken”, zegt Mulder. ,,De rauw andijvie voeg je pas aan het einde toe. Die moet heel even meegaren, maar niet te lang en ook niet te kort. Bij andere stamppotten laat je de groenten juist heel lang meegaren. Bij andijvie moet je precies de juiste gaarheid hebben, zodat het wel een bite blijft houden, maar toch wel gaar is.”



Belangrijk is ook om zo min mogelijk stronkjes te gebruiken als je je andijvie snijdt. ,,Dat zijn van die bittere kernen”, legt Mulder uit.

Als je de aardappelen kookt, moet je ervoor zorgen dat de bovenkant van de aardappel net onder water zit, stelt Drent. ,,Dan doe ik er nog een klein klontje roomboter op en wat zout. Als ze gekookt zijn stamp je ze met de stamper met al je liefde, dan gaat het altijd goed.”

Is andijvie een wintergroente?

Of andijviestamppot een wintergerecht is? Als het aan Mulder ligt niet. ,,Het is juist een stamppot die je het hele jaar door kan serveren”, zegt hij. ,,Het is lekker met een stukje vlees, maar bijvoorbeeld ook met kabeljauw. De traditionele stamppotten als hutspot, boerenkool en zuurkool zijn echt voor de winterseizoenen. Die groenten zijn ook alleen maar in de winter van topkwaliteit.”

Kun je stamppot andijvie met zoete aardappel maken?

Je kunt andijviestamppot ook met een zoete aardappel maken. ,,Doe er dan wat zongedroogde tomaten en feta door”, tipt Drent. ,,Hoewel het gerecht altijd mee zal blijven gaan in de Nederlandse cultuur, denk ik dat het wel een stamppot 2.0 kan worden. De ouderwetse variant eet je met spekjes, een gekookt ei en mosterddip, maar we zijn tegenwoordig steeds meer groen en vegetarisch. Je kunt er gewoon creatief mee zijn, in plaats van melk kun je bijvoorbeeld ook crème fraîche, zure room of olie gebruiken.”

Benieuwd hoe Rudolph van Veen andijviestamppot maakt? Dat lees je hier. ‘Gebruik nooit een staafmixer.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.