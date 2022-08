Klanten klagen over kraskaartenactie van Albert Heijn: ‘Ik erger me dood’

Jan van Bree (86) uit Eindhoven is er helemaal klaar mee. ,,Wel reclame maken, maar niet de producten op voorraad hebben. Ik erger me dood aan de hele gang van zaken”, zegt Van Bree. Met zijn drie kraskaarten kan hij aardbeien, zakjes thee en knijpyoghurt ophalen bij de supermarkt. ,,Maar het is niet op voorraad. Ik was eerst bij het filiaal in Woensel, daar was het schap leeg. Een medewerker kon me ook niet helpen. Vervolgens ging ik naar een XL-winkel, maar ook daar lagen de producten niet in het schap. Toen werd ik boos en ben ik maar naar huis gegaan.”

Principekwestie

,,Normaal winkel ik graag bij Albert Heijn, ik vind het een fatsoenlijke zaak”, zegt Van Bree. ,,Hier word ik toch een beetje boos van, het gaat om het principe. Ik heb zelfs het hoofdkantoor gebeld. Ja, ik ben een fel baasje. Ik kreeg te horen dat ik maar naar een ander filiaal moest gaan. De volgende keer dat ik boodschappen ga doen, zal ik de kraskaarten weer meenemen en hopelijk zijn de producten dan op voorraad.”

Volgens Van Bree waren er tijdens het eerste supermarktbezoek ook zo’n vijf andere klanten met dezelfde klacht. Albert Heijn zelf is bekend met de problemen. ‘Bij enkele producten spelen helaas problemen bij onze leveranciers. Daarom hebben we de verzilverperiode verlengd tot maar liefst 2 oktober’, is te lezen op de website van de supermarktketen. De oorspronkelijke einddatum van de actie was 2 september.

Veel klachten

Het verhaal van Van Bree zal herkenbaar zijn voor andere klanten van Albert Heijn. Op klachtenplatform Klacht zijn al tientallen reacties binnengekomen. ‘Al meerdere weken proberen wij de krasloten te verzilveren, maar we treffen iedere keer lege schappen bij dat product’, schrijft Peter Kuijt. En Mariska Lissenberg meldt: ‘Ik besteed iedere week heel veel geld aan AH en nu kreeg ik de mededeling dat er zoveel producten niet zijn dat ze geen kaartjes meer weggeven.’

Ook op de Facebookpagina van de supermarktketen staan inmiddels veel berichten van boze klanten. Zo schrijft een klant: ‘Nou, wat een toffe krasactie. Nu heb ik inmiddels al veertien kaarten die ik al twee weken probeer in te leveren. (...) Eigenlijk worden we dus gewoon in de maling genomen’.

Producten komende dagen weer beschikbaar

Ahold gaat niet in op vragen van deze site over hoeveel klachten er al zijn gemeld, hoe lang de problemen al spelen en om welke producten het precies gaat. Wel herhaalt de supermarktexploitant in een korte reactie dat klanten meer tijd krijgen om hun kraskaarten te verzilveren.

Naar verwachting wordt de voorraad deze week weer aangevuld. ,,Het grootste deel van de producten is komende dagen weer verkrijgbaar”, aldus een woordvoerder van Ahold.

