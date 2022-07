Klassiekers: met deze ijsjes groeiden hele generaties op

Koken & EtenTijdens de zomer zijn we allemaal op zoek naar wat verkoeling. Een lekker ijsje gaat er daarom bij velen van ons wel in. Wist je dat sommige ijsjes al tientallen jaren bestaan? Dit zijn de populairste ijsjes op een rij.

In de zomer eten we natuurlijk meer ijs dan in de winter, als het weer slechter en kouder is. ,,In de zomer- en lenteperiode soms wel tot tien keer zoveel”, vertelt Marlous den Bieman namens multinational Unilever, eigenaar van ijsfabrikant Ola. Cornetto, Magnum, Raket en Schatkist zijn bekende ijsjes van Ola.

Sommige van die ijsjes zijn er al lang. Begin jaren 90 kwam het perenijsje op de markt en in de jaren 80 de Calippo, aldus Unilever. ,,Calippo’s, raketijsjes, Magnums en Cornetto’s zijn al een hele tijd populair”, weet foodtrendwatcher Anneke Ammerlaan. ,,En dan heb je natuurlijk ook nog het perenijs. Maar per gebied verschilt het wel welk ijs populair is, we eten niet overal hetzelfde. Over het algemeen eten we in Nederland wel Ola-ijsjes en veel minder ijs van Nestlé.”

,,In de zomerperiode zijn vooral de verfrissende ijsjes favoriet”, ziet Den Bieman. Raket, Magnum Almond, Cornetto Classico, Magnum Classico, Festini Peer en Calippo vormen de top zes van meest verkochte ijsjes bij Unilever. ,,Maar ook bijvoorbeeld Solero of een Swirl met softijs en vers fruit zijn populair. In de winter wordt eerder gekozen voor de ‘warmere’ smaken, zoals Magnum Mini, Ben & Jerry’s of een lekker bolletje Hertog-schepijs.”

Al 60 jaar raketijsjes

,,Op 16 maart 1962 ligt het meest geliefde waterijsje van Nederland, de Raket, voor het eerst in de winkels”, zegt Den Bieman. Dit ijsje bestaat dus al 60 jaar en was direct een groot succes. De productie van het ijsje startte in het Belgische Baasrode. De Russische kosmonaut Joeri Gagarin maakte als eerste mens een rondje rond de aarde. ,,In Nederland likken wij per jaar aan zo’n 50 miljoen Raketten. Hele generaties zijn ermee opgegroeid.”

Volgens Den Bieman is de Raket voor veel Nederlanders een iconisch ijsje geworden. ,,Het staat voor sentiment uit het verleden. Mensen zijn gewend aan de unieke smaken van de Raket. In de zomer nemen mensen vaak een verfrissend raketijsje, met de zon op ons hoofd. Daarnaast is de Raket vrijwel overal verkrijgbaar, van horeca, strandtent tot attractiepark en in de supermarkt.”

Ook de Cornetto bestaat al een hele tijd. ,,In Nederland en België werden de eerste Cornetto’s in 1963 verkocht”, aldus Den Bieman. In 1959 bedacht Spica (een Italiaanse ijsmaker uit Napels) het hoorntje met een mengsel van suiker en chocolade aan de binnenkant. ,,Het chocoladepuntje van de Cornetto is oorspronkelijk een fabrieksfoutje. De chocolade aan de binnenkant van het wafeltje werd niet snel genoeg hard, waardoor de chocolade naar beneden zakte. Dit fabrieksfoutje heeft geleid tot een briljante mislukking; een heerlijk chocoladepuntje.”

De originele Magnum (met melkchocolade en vanille-ijs) bestaat sinds 1989 en komt oorspronkelijk uit België. In 1992 verschenen ook de Magnum White en Almond op de markt. Solero werd in 1995 gelanceerd. Eerst kwam het ijsje met het fruitlaagje op de markt onder de naam Soleda, twee jaar later werd het aangepast naar de huidige naam.

Fruitijs en ijs met alcohol

Vernieuwt de ijsbranche wel? Ammerlaan: ,,Regelmatig wordt er wel het een en ander geprobeerd. Je hebt bijvoorbeeld die 100-procent-fruitijsjes en ijs met alcoholsmaken. Nice Ice is een van de grootste en bekendste alternatieve producenten, die maken dus ijs van 100 procent fruit. Maar die zijn niet overal te verkrijgen.”

,,Innovatie is enorm belangrijk in de ijscategorie”, stelt Den Bieman. ,,IJs is een impulsproduct en consumenten kopen waar ze op dat moment zin in hebben. Een verfrissend of heerlijk romig nieuw ijsje kan net het verschil maken.”



Unilever moedigt innovatie binnen de ijsbranche daarom ook aan, aldus Den Bieman. ,,Goede voorbeelden van innovatie zijn de nieuwe Magnum Almond Remix, waarbij het ijsje in zowel witte als melkchocolade is gedipt (duo dipping). Of de nieuwe Ben & Jerry’s Sundaes, boordevol chunks en swirls afgetopt met een laag slagroomijs. Echte innovatie en nieuw in de categorie.”

,,Er zijn ijsjes die een smaak hebben die heel specifiek is. Dan kopen mensen het één keer, maar daarna doen ze dat niet nog een keer”, weet Den Bieman. Zulke ijsjes verdwijnen dan ook weer snel uit de supermarkten. Of: ,,In dit soort gevallen maken we dan graag ruimte in het schap om iets nieuws en verfrissends te bieden”, aldus de Unilever-woordvoerder.

