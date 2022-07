Koffie op de camping: met deze vier tips drink je het beste bakkie op vakantie

Er zijn veel verschillende manieren om lekkere koffie te zetten, maar wat ze allemaal gemeen hebben is dat je aandacht en vaardigheid nodig hebt. Dat is geen probleem als je een getrainde barista bent, maar op de koffieleek kan de koffiewereld al snel intimiderend overkomen. En het wordt al helemaal lastig als je alleen een tent, een pannetje water en een gasbrander hebt.

Maar bovenstaande situatie is ideaal voor een zogenoemde Aeropress, weet barista Tamzin Plummer (29) van café Single Estate in Den Haag. Eerder dit jaar werd zij derde op het Nederlands kampioenschap voor koffiezetten met dit apparaat. ,,Als je op vakantie goede koffie wilt drinken, is het perfect”, zegt ze. Andere alternatieven voor rondom de gasbrander zijn de klassieke mokkapot en de cafetière.

Volledig scherm Een Aeropress kun je kopen voor zo'n 30 euro. © Future via Getty Images De Aeropress is geen nieuw apparaat, maar is nog lang niet zo bekend als bijvoorbeeld de mokkapot. Een ander verschil is dat er een patent op het apparaat is, in handen van uitvinder Alan Adler. ,,Je kunt een Aeropress het best vergelijken met een cafetière of french press, maar een cafetière geeft je minder controle over het eindproduct. Een Aeropress geeft je meer controle, heeft papieren of metalen filters in plaats van een zeef en kan ook met kleinere hoeveelheden koffie overweg.” Een ander voordeel is volgens haar de prijs: ,,Een goede Aeropress kun je al voor 30 euro kopen.”

Een belangrijke afweging voor het kiezen van jouw koffiemaker is wat voor koffie je lekker vindt. Houd je van een sterke smaak? Dan is een mokkapot een logische keuze. Wie liever een grote mok koffie drinkt of voor veel mensen tegelijkertijd zet, kan waarschijnlijk met een cafetière goed uit de voeten. Welk apparaat je ook kiest, Plummer heeft de volgende vier tips:

1. Internet is je vriend

De beste manier om te leren is door te doen, en volgens Plummer is het belangrijk dat je niet bang of teleurgesteld bent als het resultaat in het begin anders is dan je verwacht: ,,Op internet vind je heel veel informatie, vooral op YouTube en Instagram. Een andere goede plek om advies te vragen, is bij je lokale koffiezaak. Vraag naar welke bonen zij aanraden voor jouw apparaat. Als je ook maar een beetje van koffie houdt, is het makkelijk om hiermee aan de slag te gaan.”

Quote Sommige mensen malen hun koffie voor vertrek, maar dan verlies je vaak veel van de verse smaak. Je kunt de gemalen koffie luchtdicht verpakken en meenemen Tamzin Plummer, barista

2. Experimenteer erop los

Zodra je de basis eenmaal onder de knie hebt, kun je beginnen met experimenteren. Er zijn verschillende soorten bonen, verschillende maalmethodes en verschillende manieren om de koffie te zetten. De enige manier om te ontdekken welke bij jou past, is uitproberen tot je een antwoord hebt.

Plummer vertelt als voorbeeld over haar eigen specialisatie: ,,Ik kan met één Aeropress veel verschillende soorten koffie zetten. Er is de standaardmethode, maar je kunt ook het papieren filter vervangen door een metalen exemplaar voor een andere textuur, omdat metaal de koffieoliën niet filtert zoals papier dat doet. Je kunt ook uitbreidingen kopen, waarmee je bijvoorbeeld cold drip kunt zetten (koude koffie, een urenlang proces). Of je kunt een flashbrew maken (hete koffie meteen over ijs gieten). En ik heb het zelf nog nooit gedaan, maar in theorie kun je er ook verse thee mee zetten.”

3. Pak je koffie goed in

De koffie die je zet is natuurlijk enkel zo goed als de bonen die je daarvoor gebruikt. Daarom kun je de bonen het beste zo vers mogelijk houden. ,,Sommige mensen malen hun koffie voor vertrek, maar dan verlies je vaak veel van de verse smaak. Je kunt de gemalen koffie luchtdicht verpakken en meenemen, of je kunt een handmatige koffiemolen meenemen. Dat laatste is niet goedkoop, maar levert je wel betere koffie op. Ik vind het persoonlijk ook een stuk minder gedoe.”

4. Enthousiasme is alles

Bovenstaande helpt je lekkere koffie te drinken, maar het allerbelangrijkste is volgens Plummer het enthousiasme van de persoon die hem zet. ,,Ik weet niet of ik een gouden tip heb, maar ik denk wel dat goede koffie heel veel met enthousiasme te maken heeft. Natuurlijk is er niets mis met gewoon een lekker bakje willen drinken, maar als je echt een passie voor goede koffie hebt, kun je met een apparaat als dit heel veel bereiken.”



,,Als je het echt leuk en interessant vindt, maakt het niet uit hoeveel ervaring je hebt. Met een beetje oefening kan ook jij iets speciaals maken. Daar heb je geen dure ketel of handmatige koffiemolen voor nodig. Je moet het gewoon graag willen leren, en dan vind je jouw koffievaardigheden vanzelf.”

