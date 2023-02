‘Mijn oma maakt de lekkerste...’: Hollandse prak weer populair

Koken & Eten Supermark­ten stunten minder met vlees, maar Plus doet er schepje bovenop

Het aantal vleesaanbiedingen daalde in 2022 voor het eerst sinds het begin van de metingen in in 2015. Dat blijkt uit de jaarlijkse foldermonitor van Wakker Dier. Volgens de organisatie waren er afgelopen jaar 6 procent minder aanbiedingen met vlees. Bij supermarkt Plus steeg dit aantal juist fors.