Mosselen bereiden: veel thuiskoks maken deze fouten

Koken & EtenMosselen zijn weer in groten getale verkrijgbaar want het seizoen is begonnen. Het bereiden is niet moeilijk maar er zijn wel een paar kleine details waar je op moet letten, aldus chef-kok Peter Oreel. Hier lees je hoe hij te werk gaat.

Super simpel en snel. Mosselen bereiden is echt niet zo ingewikkeld, zegt Peter Oreel, chef van de Oesterij, dé hotspot van Yerseke. ,,Maar fout nummer 1 die veel mensen maken is dat ze mosselen uitgebreid spoelen in zoet water.” Geen goede manier, zegt hij. ,,Doe dat niet. Mosselen verliezen dan hun zilte smaak.”

Heel kort spoelen is voldoende, aldus Oreel. ,,De mosselen zitten al schoongemaakt in de verpakking.” Wil je je mosselen toch in een bak met water bewaren, meng dan 30 gram grof zeezout met een liter water. ,,Dan hebben de mosselen het naar hun zin. Het zoutgehalte van de Oosterschelde is zo’n 27 tot 34 procent.”

Dan de bereiding. ,,Pak een pan met een dunne bodem. Het hoeft geen speciale mosselpan te zijn.” Doe op de bodem wat gekneusde witte peper, geen gemalen peper uit de molen, tipt Oreel. ,,Zo heb je de goede smaak van peper.”

,,Doe de mosselen na ze kort gespoeld te hebben in een pan", vervolgt Oreel. ,,Vul de pan tot driekwart. Doe de groentes er bovenop. Dat is een mengsel van ui, prei, bleekselderij, bladselderij, maggi en een beetje tijm. Voeg als je het kunt krijgen zilte groentes als lamsoor en zeekraal toe.”



Nog een fout die veel thuiskoks maken: wortelen meekoken. ,,Gebruik vooral geen wortel! Wortel maakt mosselen zoet. En geel.”

Wanneer begint het mosselseizoen?

Veel mensen denken dat er alleen mosselen zijn als de ‘r in de maand is’, maar je kunt negen maanden per jaar mosselen krijgen. Het seizoen begint in juni (voor hangcultuurmosselen) of juli (bodemcultuurmosselen) maar de exacte datum verschilt van jaar tot jaar. Dit jaar begon het seizoen op 6 juli.

Kook de mosselen met gesloten deksel zo snel mogelijk. Oreel geeft de voorkeur aan inductie omdat dat heel snel gaat. ,,Als de mosselen koken, dan de pan even opschudden zodat de groentes op de bodem komen en ook gaar worden. Laat nog een keer de kook eroverheen komen en de mosselen zijn klaar.”



Meer werk is het niet. ,,Zo snel gaat het. Het is echt minutenwerk. Kook ze vooral niet te lang want dan worden ze droog en dat wil je niet. Sausje erbij. Bijvoorbeeld een tartaarsaus en brood. Of voor de liefhebber frites.”

