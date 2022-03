Na een valse start zorgt de keuken van Schimmel 1885 toch nog voor een wauw in Woudenberg

De Gouden Pollepel De Kleine Parade biedt kleine shownum­mers met een verfijnde smaak

Leuk om te weten: 22 juli tot en met 7 augustus, De Parade in Utrecht. Lekker om te eten is De Kleine Parade, op een steenworp afstand van het bekende festivalterrein. Geheel in stijl met de culturele grote broer biedt dit podium kleine shownummers met een verfijnde smaak.

