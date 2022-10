Nederland in patatoorlog met Colombia: ‘Wij gaan ook geen koffie verbouwen’

Colombia is vastbesloten om Nederlandse diepvriesfrites te weren en gaat daarom in hoger beroep tegen een uitspraak van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Het is het volgende hoofdstuk in een langslepende patatoorlog tussen Colombia en de Nederlandse frietmakers.

Volgens Colombia bieden Europese producenten van frites hun producten aan voor spotprijzen. Daardoor zou de Colombiaanse aardappelverwerkende industrie in de problemen komen en de markt worden ontwricht: lokale aardappeltelers zouden hun product niet meer kwijt kunnen, omdat de Colombiaanse aardappelverwerkers geen kans meer maken op de markt.

Om dat te verhelpen moeten Europese frietproducenten als het Nederlandse Aviko en FarmFrites invoerheffingen tot 8 procent te betalen in Colombia. Volgens de Colombiaanse regering is dat de enige manier om die oneerlijke concurrentie weer recht te trekken. Ook Duitse en Belgische patatproducenten zijn slachtoffer van de invoerbelasting.

Protest

Na protest van de Europese Unie oordeelde de WTO dat de ingestelde invoerheffingen onterecht waren, waarop Colombia zelf weer aankondigde in beroep te gaan. De Nederlandse Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (VAVI), dat producenten als FarmFrites, McCain en Aviko vertegenwoordigt, houdt zich vast aan de eerste uitspraak. ,,Colombia is niet in het gelijk gesteld. De WTO zegt dat we niks onwettigs doen’’, aldus voorzitter Andries Middag.

Nederland is de grootste exporteur van aardappels binnen de Europese Unie, maar cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek laten zien dat slechts een klein deel van de export naar Colombia gaat. Middag: ,,Colombia is misschien geen heel grote markt, maar we doen niks verkeerd. Als we niet oppassen, gelden invoerheffingen straks niet alleen voor aardappels, maar ook voor andere producten. Nederland is toch een handelsland.’’ Eerder legden de overheden van Brazilië en Zuid-Afrika ook al invoerheffingen op aan Nederlandse patatproducenten.

Efficiënt

Nederland werkt volgens Middag uiterst efficiënt in de patatindustrie, waardoor hier voor een laag bedrag frites kunnen worden geproduceerd. ,,De samenwerking in de keten is goed, en we produceren veel, wat schaalvoordelen oplevert. Bovendien gebruiken we veel van de aardappel: we gooien maar 1,5 procent weg. We zijn goed in wat we doen.’’

Medelijden met de Colombiaanse industrie heeft Middag niet. ,,Competitie kan helpen om beter en efficiënter te worden: het kan voor andere landen een goede drijfveer zijn om ook efficiënter te worden. Bovendien is dit het gevolg van de vrije handel. Je moet de dingen doen waar je goed in bent. Wij gaan ook geen koffie verbouwen.’’

