Nederlanders eten te veel kikkerbillen: de kikker wordt bedreigd

De een vindt het een lekkernij, de ander gruwelt ervan. Kikkerbilletjes staan wereldwijd overal op de menukaart. Nederland is een van ’s werelds grootste afnemers. In tien jaar tijd importeerde Nederland 2,6 miljoen kilo aan kikkerbillen. Daarmee is het na Frankrijk en België de grootste afnemer in Europa.

Dat blijkt uit onderzoek van de Franse milieuorganisatie Robin des Bois. De kikker en de ‘delicatesse’ lopen gevaar, zegt de organisatie. Er wordt wereldwijd te veel van gegeten. ‘De vangst van kikkers is vaak niet gereguleerd en het gebeurt ongecontroleerd. Daardoor staat het voortbestaan van verschillende soorten op het spel’, schrijft de organisatie.

De Europese Unie is grootverbruiker: ze importeerde van 2010 tot 2019 in totaal ruim 40.000 ton aan kikkerbillen. Daarvoor werden in totaal 814 miljoen tot 2 miljard kikkers gevangen en gedood.

De grootste exporteurs naar Europa zijn Indonesië, Vietnam, Turkije en Albanië. De dieren worden daar bijna altijd levend en in het wild gevangen. ‘Door de toegenomen handel en door de klimaatveranderingen is de kikkerpopulatie op veel plaatsen gedecimeerd’, aldus de milieuorganisatie.

Uitgestorven

Uit onderzoek in Turkije zou blijken dat de kikker daar in 2032 is uitgestorven als er niet wordt ingegrepen. ‘De Europese Unie is de grootste importeur van wilde kikkers ter wereld. De EU heeft daarom ook een verantwoordelijkheid voor het behoud van de kikker.’

Quote De EU heeft ook een verantwoor­de­lijk­heid voor het behoud van de kikker Milieuorganisatie Robin des Bois

Het dier vormt een belangrijke rol in de voedselketen. Ze eten bijvoorbeeld veel insecten, wat de waterkwaliteit verhoogt en landbouwziektes voorkomt. In gebieden waar minder kikkers zijn, gebruiken boeren meer bestrijdingsmiddelen, stellen de onderzoekers.

Toch worden de meeste kikkersoorten niet genoemd in de internationale conventie voor de bescherming van bedreigde dieren- en plantensoorten, het zogeheten Cites-verdrag. Robin des Bois pleit voor strengere regelgeving en ook voor vang- en exportquota.

Foute etiketten

Frankrijk draagt een grote verantwoordelijkheid. De Fransen – die door de Britten altijd al spottend frogs worden genoemd – zijn de belangrijkste consument van wat ze ‘kikkerdijtjes’, cuisses de genouille noemen. Per jaar wordt zo’n 3000 ton geïmporteerd aan verse, gekoelde of bevroren kikkerbillen. Die eindigen vaak in restaurants op tafel, maar ook in supermarkten. Volgens Robin des Bois is er regelmatig iets mis met de etiketten: er staat niet op uit welk land ze komen of welke kikkersoort het is, wat in strijd is met de Europese regels.

Bovendien worden er in Frankrijk veel in eigen land gevangen voor de consumptie. Dat is legaal. Alleen al in de regio Franche-Comté, tegen de Zwitserse grens, worden meer dan 2 miljoen kikkers per jaar gevangen.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: