Oekraïense brouwer hier op festival met ‘oorlogsbier’: ‘Met de zoete smaak van de overwinning’

Aan de stad Brovary, waar op negen maart de eerste raketaanvallen plaatsvonden, is het bier ‘Skybyn Killbox’ gewijd. ,,Russische troepen bevonden zich op minder dan tien kilometer van onze brouwerij. Sommige explosies waren extreem dicht bij ons gebouw, maar gelukkig waren we veilig en het gebouw was niet beschadigd. Het leger wist de Russische troepen te verjagen. De situatie is hier inmiddels redelijk stabiel, we blijven brouwen in ons gebouw”, vertelt Oleg Romanovskyi (38).