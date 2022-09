Oreo wordt Stoneo: Britse wietsnoepjes massaal aangeboden op sociale media

Drugs vermomd in zakjes van bekende snoepmerken als Haribo en Skittles worden gepromoot onder kinderen en verkocht via sociale media. Dat ontdekte het Britse Sky News . Meerdere kinderen moesten naar verluidt al naar het ziekenhuis.

Onderzoeksjournalisten van Sky News zagen dat drugsdealers zich vooral begeven op populaire platformen als TikTok, Instagram en Snapchat. Prijslijsten en aanbiedingen worden dan weer via WhatsApp en Telegram verspreid.

De zender ontdekte in eerste instantie via Instagram dat dealers tegenwoordig verpakkingsmateriaal van populair snoepgoed zoals Haribo en Oreo gebruiken. De inhoud die wordt aangeboden heeft echter niets van doen met de originele merken.

Aan de canabissnoepjes, zoals ze worden genoemd, is bijvoorbeeld cannabidiol (CBD) toegevoegd, wat het illegaal maakt. In sommige partijen zit een hoge dosis van de psychoactieve stof THC, waar gebruikers stoned van worden. Sommige verpakkingen worden speciaal aangepast, waarschijnlijk vanuit huis. Zo circuleren er beelden van zakjes ‘Stoneo’ in plaats van koekjesmerk Oreo.

Naar het ziekenhuis

Het heeft volgens de politie in het Verenigd Koninkrijk tot zorgwekkende gevolgen geleid. Minstens zes kinderen moesten in het ziekenhuis opgenomen worden na het innemen van de snoepjes. Een kind was pas acht jaar oud. Een leidinggevende rechercheur zegt dat bij de snoepjes ongezonde bijwerkingen horen, zoals verlies van bewustzijn. ,,Omdat deze drugs worden gepromoot als zoetigheid, lijken ze bestemd voor kinderen. Het is zorgwekkend als ze daarom in verkeerde handen vallen.”

Volledig scherm In sommige partijen zit een hoge dosis van de psychoactieve stof THC, waar gebruikers stoned van worden. © Shutterstock/Alp Aksoy

Het overgrote deel van de Britse politiekorpsen heeft de wietsnoepjes al als problematisch aangemerkt. Kinderen en jongeren komen via de socialemediapromotie immers gemakkelijk in aanraking met hard(-drugs). Ook leeft de angst dat een stap naar drugs dealen voor tieners zo eenvoudiger wordt. Geschat wordt dat een derde van de betrapte en gearresteerde verdachten nog geen 18 jaar oud is. Vrijwel alle politiediensten in Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland zien het drugsprobleem voorbijkomen, 80% van de korpsen publiceerde erover of bevestigde dit aan Sky News.

De bedrijven achter de populaire snoepmerken hebben al eerder kritiek geuit op het vervalsen van hun producten. Sommige bedrijven namen juridische stappen.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: