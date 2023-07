Passie sist op de grill en stroomt uit de tap bij Twentse Bierbrouwerij in Hengelo

lezersmenuVlees, bier en een heleboel passie. Bij de Twentse Bierbrouwerij in Hengelo sist het op de grill, stroomt het uit de tap en bonkt het in het hart. Het lezersmenu is gul; een goedgevuld bord en een glas vol liefde.

De Twentse Bierbrouwerij is een bekende locatie voor de vaste deelnemers aan het Lezersmenu van Tubantia. ,,In augustus 2019 deden we ook mee”, weet operationeel directeur Jaap van den Berg nog. ,,We waren net verhuisd van het Hazemeijercomplex in Hengelo naar deze locatie aan de Haaksbergerstraat. Alles was nieuw en moest zich nog voegen. Het concept, het personeel, de gasten. Inmiddels zijn we vier jaar verder en ben ik trots op wat we hier hebben neergezet. De stoer-voer-formule is hetzelfde gebleven, maar het is gezelliger, aangekleder en doorleefder.”

De Twentse Bierbrouwerij is bekend tot in de wijde omtrek. ,,Het is een perfecte plek, in het groen tussen oude eiken, maar heel dicht bij de afslag van de A35. We hebben een grote tuin voor buitenactiviteiten, zoals ons speciaalbierfestival. We bakken en grillen ook vaak in buitenovens en op barbecues voor grote gezelschappen. Die ruimte is de kracht van van deze locatie.

Het restaurant trek uiteenlopende doelgroepen. Van gezinnen met kinderen tot zakenlui van buurman Thales en andere noabers die er komen lunchen, borrelen of dineren. De vrijdagmiddagborrel wordt ook steeds populairder, merkt Van den Berg ,,En dan heb je nog trouwe gasten, opa's en oma's met kinderen en kleinkinderen, die hier al kwamen toen dit restaurant nog De Zegger heette.

En hoe zit het met het bier? De restaurantnaam belooft dat er iets in het vat zit. ,,We schenken acht eigen bieren, en daarnaast nog vele andere speciaalbieren op fles en van de tap. Ons Twents witbier is al jaren een zomertopper, en de Zoete Jaapie, een laagalcoholisch frambozenbier, is ook een hardloper. Ze passen beide perfect bij de gamba's die we als voorgerecht serveren in ons Lezersmenu.”

Dat wordt gecompleteerd met een gegrilde garlicsteak als hoofdgerecht en een stroopwafeltrifle als dessert. Voor 37,50 euro per persoon, inclusief een (speciaal)biertje, een glas wijn of fris, heb je gegeten en gedronken.

U ziet zichzelf al zitten op het terras? Dat kan absoluut, maar een tafel buiten reserveren is niet mogelijk. Je moet gewoon een beetje mazzel hebben dat er plek is.

Voorgerecht: Gegrilde gamba's met avocado, gepofte cherrytomaatjes en een mangochutney.

Hoofdgerecht: Gegrilde garlicsteak met een rozemarijn/tijmsaus, geserveerd met friet en frisse salade.

Nagerecht: Stroopwafeltrifle met stroopwafelkruimels.

CONTACT Twentse Bierbrouwerij Adres: Haaksbergerstraat 51, 7554 PA, Hengelo Telefoon: 074-2500681 Website: twentsebierbrouwerijproeflokaal.nl E-mail: info@twentsebierbrouwerij.nl Openingstijden: Voor dit maandmenu geopend van woensdag t/m zondag vanaf 17.00 uur. Eventuele dieetwensen graag van tevoren aangeven bij reserveren

Prijs van dit maandmenu is 37,50 euro p.p inclusief een glas (speciaal)bier/wijn/fris naar keuze. Reserveren kan online via twentsebierbrouwerijproeflokaal.nl of telefonisch (074-2500681) en op vertoon van deze bon. Deze aanbieding is geldig van 1 t/m 31 augustus 2023. Op maandagen en dinsdagen gesloten.