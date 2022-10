Pien liet haar eten zien en kreeg daarmee meer dan 100.000 volgers op Instagram

Waarom noem je het een uit de hand gelopen lockdownhobby?

,,Ik omschrijf het zelf altijd als het enige positieve wat ik aan corona heb overgehouden. Ik ben begonnen tijdens de eerste zomer van corona. We zaten allemaal binnen en hadden restricties op hoeveel mensen we mochten zien. Daardoor konden we dus ook niet met elkaar eten, dus ben ik begonnen met mijn recepten te delen. Zo konden mijn vrienden alsnog mijn eten eten.”

Ik neem aan dat je altijd al wel een passie had voor eten.

,,Ja, absoluut. Samen eten met vrienden of familie vind ik het leukste dat er is. Voor corona deed ik dat al zoveel, dus dat viel tijdens corona juist heel erg weg. Die leegte moest een beetje opgevuld worden. Voor corona bestond die passie dus al zeker, maar tijdens corona werd het alleen maar meer duidelijk hoe belangrijk het was om met elkaar te eten en elkaar te zien en te spreken.”

Op welk moment liep het dan uit de hand?

,,Ik denk nu officieel, want er is nu een boek. En het aantal volgers op Instagram is in twee jaar tijd over de 100.000 gegaan. Ik dacht: wat gebeurt hier? Dat was voor mij een shock en totaal niet de bedoeling, want op dat moment liep ik stage bij een advocatenbureau en moest ik aan mijn master beginnen. Het was totaal niet het plan om hier mijn werk van te maken. Dat is het nu wel.”

En nu heb je je eigen kookboek.

,,Het is een beetje een verlenging van mijn Instagram, maar dan met nieuwe recepten en tips voor het hosten van diners. Er zitten ook recepten bij die niet echt te doen zijn voor Instagram, die zijn iets moeilijker of kosten iets meer tijd. Dus voor de avonden dat je wil uitpakken.”

Quote Schalen op tafel vind ik altijd een hele leuke dynamiek geven Pien Wekking

Wat is je favoriete gerecht uit het boek?

,,Dat is echt moeilijk kiezen, maar er zit een spaghetti in met zeevruchten. Dat vind ik er wel eentje die indruk maakt als je wil uitpakken. Serveer het op mooie grote schalen in het midden van de tafel, dan kan iedereen lekker zelf pakken. Schalen op tafel vind ik altijd een hele leuke dynamiek geven. Mensen moeten zelf pakken en doorgeven, dus die is erg geschikt voor een dinner party.”

Recept van Pien Wekking: Spicy linguine frutti di mare Volledig scherm Spicy linguine frutti di mare © Uitgeverij Spectrum/Isabelle Bucx Deze linguine met zeevruchten is mijn ode aan de zomer, aan een tafel met dierbaren om je heen. Een grote schaal met de pasta in het midden, borden die worden uitgedeeld, brood om in de saus te dopen en vlekken op het tafelkleed door iets te veel enthousiasme bij het opscheppen. Gebruik zeevruchten van hoge kwaliteit voor deze pasta. De octopustentakels kun je kopen bij een goede visboer of groothandel. Voor 4 personen Voor de tomatensaus:

1 witte ui

3 teentjes knoflook

Olijfolie om in te bakken

1 tl chilivlokken

1200 g San Marzano-tomaten uit blik

1 laurierblad

Handjevol verse basilicum

Peper en zout Voor de pasta:

400 g linguine, of spaghetti

3 teentjes knoflook

500 g mosselen

300 g gegaarde octopustentakels

Olijfolie om in te bakken

100 ml witte wijn

500 g gamba’s, gepeld

Sap van 1 citroen

Verse peper en zout

Peterselie en basilicum ter garnering 1. Voor de tomatensaus: Snipper de ui en snijd de knoflook fijn. Verhit een scheutje olijfolie in een diepe pan en bak de ui en knoflook met de chilivlokken hierin aan. Voeg vervolgens de tomaten toe. Als de tomaten zacht zijn, breek je ze voorzichtig met een houten lepel. Voeg vervolgens het laurierblad en een handjevol basilicum toe. Laat even koken en verlaag dan het vuur. Laat de saus ongeveer 30 minuten inkoken. Breng vervolgens op smaak met peper en zout (en indien gewenst: extra chilivlokken). 2. Kook de linguine zoals aangegeven op de verpakking. Bewaar een kopje pastawater voor later. 3. Snijd de knoflook in dunne plakjes. Was de mosselen grondig en gooi mosselen weg die kapot zijn of na het spoelen open blijven. Snijd de octopus in stukjes. 4. Verhit een scheutje olijfolie in een grote koekenpan. Bak de knoflook kort aan maar let op dat deze niet verbrandt. Voeg de mosselen toe, schenk de witte wijn erbij en dek af met een deksel. Kook tot alle mosselen geopend zijn (3-4 minuten). 5. Voeg de gamba’s toe en schep goed om. Als de gamba’s bijna gaar zijn, voeg je de octopus toe. Bak deze 2-3 minuten mee. Voeg het citroensap toe en breng op smaak met peper en zout. 6. Meng de zeevruchten met de tomatensaus en roer goed door. Voeg de gekookte linguine toe en schep voorzichtig om. Voeg indien nodig wat van het bewaarde pastawater toe om de saus te binden. 7. Verdeel de linguine over een grote schaal en top af met peterselie, basilicum en een flinke draai peper. De saus kun je van tevoren maken en opnieuw opwarmen.

