Pizzaketen Domino’s vertrekt uit Italië wegens gebrek aan klanten

Domino’s waagde zich zeven jaar geleden pas op de Italiaanse markt. De keten sloot destijds een franchiseovereenkomst met ePizza waarmee het in het land actief werd. De keten wilde zich onderscheiden met een gestructureerde nationale bezorgdienst en Amerikaanse toppings zoals ananas. In eerste instantie was het doel om in Italië bijna negenhonderd vestigingen te openen.

Om de ambities te verwezenlijken stak Domino’s zich fors in de schulden. Al snel ervoer de keten de harde concurrentie van lokale restaurants die hun bezorgdiensten uitbreidden tijdens de coronapandemie. Lokale pizzabakkers gingen bijvoorbeeld ook in zee met bezorgdiensten als Deliveroo of Just Eat Takeaway.

Domino’s kwam al snel zonder geld te zitten en liep ook achter met zijn financiële verplichtingen. Het bedrijf kreeg eerder dit jaar via de rechter al bescherming tegen schuldeisers.

