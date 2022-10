Pizzamummies en afgehakte vingers: zo vier je Halloween griezelig lekker

Koken & EtenAls iemand fan is van Halloween, dan is het Betina Oostveen wel. Ze is nota bene jarig op 31 oktober en viert al jaren Halloween. Ze deelt altijd op haar site en social media recepten, maar rond haar favoriete feestdag gaat ze helemaal los.

,,Ik ben de afgelopen 20 tot 25 jaar niet vies van een Halloweenfeestje", zegt Betina Oostveen, op Instagram te vinden als Betty's Kitchen. ,,De ene keer zijn we allemaal verkleed, tot de oma's aan toe. De andere keer doen we het wat rustiger.”

Nou ja, rustig... Het hele huis is al weken in herfst-Halloweensfeer. ,,We beginnen in september al met versieren. We hebben pompoenen, heel veel pompoenen: echte en neppers. De kinderen mogen een eigen pompoen uitzoeken bij het tuincentrum. Verder hebben we guirlandes met herfstblaadjes, een spinnenweb, een spook boven de eettafel en een vleermuis. Alleen het skelet vond mijn zoontje van 2,5 een beetje te eng, die hebben we weggehaald.”

De kinderen maken op de avond zelf snacks en uiteraard pompoensoep. ,,Het is zo'n leuk feest en het hoeft niet eng te zijn als je het op een laagdrempelige manier overdag viert. Net weer anders dan wanneer je ‘s avonds met collega's een griezelig feestje houdt.”

Er zijn natuurlijk véél Halloweenfilms die de kinderen moeten leren kennen. ,,Mijn favoriet is Hocus pocus. Deel twee hebben we ook al gezien.” Bij die films hoort natuurlijk popcorn. De favoriete zoet/zoute popcorn staat op de site. Die versie is met chocolade & pretzels. ,,Dan heb je elke hap een andere smaak.”

Favoriete snacks zijn de witte puntjes met een knakworstje. ,,Daar kerf ik in het worstje een stukje eruit zodat het een nagel lijkt en dan is het net of je twee afgehakte vingers in je mond stopt.” De mummies zijn populair bij de kinderen. ,,Dan krijgen ze elk een stapel kaasstrips en mogen ze zelf de mummie maken.”

Omdat het haar verjaardag is, zal er ook een verjaardagstaart op tafel komen. ,,We hebben een spinnenwebtaart, zwartecaketulband en een bloedigere cheesecake. Ik kan hier echt mijn hart in kwijt.” Wie nog speciale ingrediënten moet kopen zoals oogjes van suiker of candymelt, die kan nog wel in de supermarkt terecht, weet Oostveen. ,,Ik heb zelf ook net bijbesteld.”

Pizzamummies

Ingrediënten

5 grote (spelt) pitabroodjes

1 potje tomatensaus voor op de pizza (goede kwaliteit)

100 gram jonge kaas, in (grote) plakken

10 groene olijven met piment

1 theelepel (gedroogde) tijm

Volledig scherm Pizzamummies. © Betty's Kitchen

Bereiding

- Verwarm de oven voor op 200 graden (180 hete lucht). Bekleed je roosters en/of bakplaten met bakpapier.

- Snijd de pitabroodjes overlangs helemaal door en leg, met de snijkant naar boven, op het bakpapier.

- Lepel hier de tomatensaus overheen en smeer goed uit, met de bolle kant van je lepel. Ook goed de randen bedekken.

- Stapel de plakken kaas op elkaar en snijd met een koksmes hier dunne repen van 1 cm van. Verdeel de kaasrepen kriskras over de pitabroodjes, maar houdt een beetje ruimte vrij voor de ogen van de pizza mummies.

- Snijd een klein stukje van de ‘zijkantjes’ van de olijven (bolle gedeelte), en snijd uit elk middenstuk twee even grote plakjes olijf. Leg de olijven-oogjes op de pitabroodjes. Bestrooi alle broodjes met een beetje tijm.

- Bak de pizza mummies gedurende 8-10 minuten in de voorverwarmde oven. Serveer direct.

Broodjes met afgehakte vingers

Ingrediënten

2 blikken (runder)knakworsten (= 20 – 22 stuks totaal)

10 witte puntjes bolletjes

sandwichspread

ketchup

fijngehakte verse bieslook

Volledig scherm Broodjes met afgehakte vingers. © Betty's Kitchen

Bereiding

- Verwarm de (runder)knakworsten volgens de gebruiksaanwijzing in een pannetje.

- Snijd de witte puntjes bolletjes overlangs doormidden en lepel wat sandwichspread over de onderste helft.

- Giet de knakworsten af en laat iets afkoelen. Neem een klein aardappelmesje en snijd aan de bovenkant een stukje worst weg, zodat dit op een nagel lijkt.

- Kerf met het mes op 1/3 en 2/3 van de worstjes in met 3 kleine snedes. Deze vormen de knokkels van een vinger. Pluk vervolgens van de onderkant een klein stukje worst weg, zodat het lijkt alsof de ‘vinger’ daar is afgehakt.

- Beleg elk broodje met 2 ‘vingers’ en spuit een beetje ketchup op het afgehakte stuk. Garneer de Halloween broodjes met de gehakte bieslook.

Kaneelbrood Halloweenontbijt (darmen)

Ingrediënten

1 blik croissantdeeg (6 stuks)

20 gr roomboter, gesmolten

2 el fijne suiker

2 tl kaneel

1 ei

30 gr poedersuiker

scheutje water

paar druppels rode voedingskleurstof

Extra nodig: kleine ovenschaal, bijv. 25 x 15 cm

bakkwast

pizzaroller

Volledig scherm Kaneelbrood. © Betty's Kitchen

Bereiding

- Verwarm de oven voor op 180 graden (check de verpakking van het deeg voor juiste temperatuur en bereidingstijd. Vet een kleine ovenschaal in met bakspray en zet apart.

- Rol het bladerdeeg af en druk de naden goed dicht. Gebruik desnoods een deegroller om even een keer goed uit te rollen.

- Kwast de lap croissantdeeg in met de gesmolten boter. Meng de suiker en kaneel en bestrooi hier de lap mee, maar hou een klein beetje apart.

- Gebruik nu de pizzaroller om het deeg in 4 megalange linten te snijden. Leg de 4 linten op hun kant kronkelend in de ovenschaal, zodat het een beetje lijkt op darmen. Het is de bedoeling dat er juist wat ruimte tussen de kronkels zit want het deeg zal tijdens het bakken uitzetten. Bestrooi met het laatste beetje kaneelsuiker.

- Kluts het ei en bestrijk hiermee voorzichtig het croissantdeeg aan de bovenkant. Plaats de schaal in het midden van de oven en bak het deeg in 12-14 minuten af.

- Stop de poedersuiker in een kommetje en voeg hier de rode voedingskleurstof aan toe. Vervolgens voeg je theelepel voor theelepel water toe en roer tussentijds goed door de poedersuiker. Dit rode glazuur moet wel gebonden zijn, maar dun genoeg om te kunnen ‘druppelen’ over het deeg.

- Haal de kaneelbroodjes uit de oven en lepel de rode glazuur er overheen. Tip van Betty: volg simpelweg de ‘kronkels’ voor het mooiste effect en druppel tot slot her en der wat glazuur. Serveer direct.

Vier je Halloween met kinderen? Ouders van Nu geeft tips over het snijden van pompoenen, legt uit hoe je spookbananen maakt en hoe je mummietoast maakt.

