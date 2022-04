PLUS roept tomatensoep terug wegens plastic

Belgische fabriek ontdekte salmonella­be­smet­ting al in december, toch geen terugroep­ac­tie

De met salmonella besmette chocolade van fabrikant Ferrero werd al op 15 december ontdekt in een fabriek in Aarlen, België. Oorzaak was een verstopte filter ergens in het productieproces. De besmette chocolade-eieren mochten de fabriek niet meer verlaten. Toch zijn er in Europa meer dan honderd salmonellabesmettingen gemeld. Hoe dat kan wordt onderzocht.

7 april