Ramen groeit nog steeds in populariteit: ‘Europeanen denken vaak: huh, wat eenvoudig’

Cruciale tip: draag nooit smetteloos wit wanneer je aanschuift in een ramen-restaurant. Want of je de noedels nou met stokjes of lepel uit de bouillon vist, gespetter blijkt onvermijdelijk. Ook doordat kleurrijke ingrediënten als vis schijfjes, ei of stronkjes mini-paksoi soms tegen wil en dank terug plonzen in de soepkom.

Dit gestuntel deert de populariteit van ramen geenszins. Waren de restaurants die ze serveerden vijf jaar geleden nog op één hand te tellen, nu wordt de Japanse soep in heel Nederland geserveerd. Van Naniwa in Venlo tot YuMe in Hoogeveen. En van Umamido tot Takumi in Rotterdam. Deze laatste keten - van oorsprong Duits met als thuisbasis Düsseldorf - jubileert: de afgelopen vijftien jaar groeide het noedel-imperium uit tot 41 vestigingen. De Japanse expats en oprichters Saeki en Okada bezorgden hun zaak met manga-interieur en menu vol verschillende ramen-soorten de cultstatus.

Meest bestelde gerecht op dit moment op de kaart in de Maasstad: de teriyaki miso ramen, aldus chef Ka Chun. ,,Het is een soep die zeven ingrediënten bevat. Behalve bouillon en noedels (tussen de 1,5 en 3 millimeter dik) onder meer kip, lente ui en bamboe. Maar er zijn ook varianten met tien bestanddelen en toppings variërend van tofu tot maïs, varkensvlees, kip, zeewier en gyoza. Best opmerkelijk, omdat ramen in Japan niet veel meer is dan soep met noedels en een plakje varkensvlees. Europeanen die het daar bestellen denken dan: huh? Wat eenvoudig.’’

Quote Doordat ramen fotogeniek is en gemaakt lijkt voor Instagram en andere platforms scoort het Gijsbregt Brouwer, trendwatcher

Ramen was simpel bedoeld

Maar zo simpel was ramen oorspronkelijk ook bedoeld, legt foodwatcher Gijsbregt Brouwer uit. Eind 19de eeuw werd het gerecht gebaseerd op tarwenoedels door Chinese immigranten in Japan geïntroduceerd. Er waren en zijn vier soorten soep: gebaseerd op zout, sojasaus, misopasta en varkens- en kippenbouillon. Brouwer: ,,Het was eenvoudig, maar bevatte alle voedingsstoffen die nodig waren om arme arbeiders na een dag hard werken weer aan de praat te krijgen. Zout, koolhydraten, proteïne en groenten. En heel belangrijk: het was en is ongelofelijk lekker. Bij analyses over waarom iets populair is, vergeten we deze voor de hand liggende reden nogal eens. Pure troost in een kom. Ultieme comfortfood.’’

Daarnaast verklaart hij de opmars van ramen door slimme marketing en de rol van sociale media. ,,Ramen is betaalbaar, voor zo’n 15 euro ben je klaar. Verder kunnen Japanners niet alleen Mitsubishi’s en Sony goed verkopen, maar ook hun streetfood. En doordat ramen fotogeniek is en gemaakt lijkt voor Instagram en andere platforms scoort het.’’

Gerecht met wow-effect

Chef Ka Chun vertelt zelfs dat met het wow-effect rekening wordt gehouden tijdens het bedenken en presenteren van ramen. ,,Belangrijkste is natuurlijk dat iedereen van Japanse soulfood geniet. Maar de kommen, met daarin zo’n 400 cc bouillon, moeten er ook mooi uitzien vanwege Instagram, TikTok en YouTube. Daarom schikken we de ingrediënten zo dat ze allemaal zichtbaar zijn en kleuren elkaar aanvullen. Op die manier creëer je fear of missing out (fomo) en bereik je dat mensen na het zien van de foto’s de gerechten heel graag willen proberen.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Beluister hieronder de podcastserie Koken&Weten (ook vinden bij Spotify en Apple).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.