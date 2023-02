Rijstevlaai en soezen: dit kan iedere beginnende thuisbakker maken

Hoe moeilijk - of juist makkelijk - is bakken nou eigenlijk? Dat hangt ervan af aan wie je het vraagt. Bij bakken moet je toch wel wat kennis en interesse in huis hebben om te slagen, vindt patissier Lotte van Gorp. ,,Hoewel koekjes en cake dezelfde basisingrediënten hebben, krijg je door de verhoudingen en werkwijze toch een compleet ander resultaat”, zegt Van Gorp, in 2022 winnaar van de Dutch Pastry Award. Ze is patissier bij Huize van Wely.

Toch kan volgens patissier Erik Reintjens van patisserie Peter Lemmens iedereen altijd wel iets bakken. Tenminste, zolang je zijn twee gouden regels maar in acht neemt: ,,Steeds de juiste stappen volgen en rustig blijven.”

Welke apparatuur en ingrediënten moet je altijd in huis hebben?

,,Met een oven en een mixer kom je vaak al een heel eind”, besluit Reintjens. ,,En zorg dat je altijd bloem, boter, eieren en suiker in de kast hebt staan, dan kan je op ieder moment wel iets bakken.” ,,Chocolade is ook altijd goed om in huis te hebben”, vult Van Gorp aan. ,,En naast de eerder genoemde ingrediënten is slagroom eventueel ook handig.”

,,Een handmixer is inderdaad makkelijk om te hebben, omdat er veel baksels zijn die luchtig moeten zijn of goed doorgemengd moeten worden”, vervolgt zij. ,,Handmatig, dus met een garde, is dat best lastig om te doen. Een goede springvorm is ook belangrijk, daar kan je namelijk in bakken, maar je kan er bijvoorbeeld ook een chocoladetaart mee maken en die in de koelkast zetten. Een oven, een koelkast en een vriezer zijn natuurlijk ook wel handig”, somt Van Gorp op.

Welke baksels kun je gemakkelijk maken met de standaard ingrediënten?

,,Met de basisingrediënten kun je sowieso makkelijk aan de slag met cake of koekjes, maar je kunt bijvoorbeeld ook zelf soezen maken”, aldus Van Gorp. ,,Qua materialen heb je slechts een steelpan, mengkom, (hand)mixer en een oven nodig. Dat is dus niet veel anders dan bijvoorbeeld bij een cake.”

Volgens Reintjens is het sowieso goed om van tevoren even te kijken wat je in huis hebt, om vervolgens op internet naar recepten te zoeken die passen bij wat je in de kast of in de koelkast hebt staan. ,,Via Google kom je meestal wel legio recepten tegen die vaak heel goed worden uitgelegd. Verder denk ik zelf dat cake en koekjes echt het makkelijkste zijn om te maken.”

Soezen (recept Lotte van Gorp)

Benodigdheden

Steelpan

Mengkom

(Hand)mixer

Oven

Bakplaat (met bakpapier)

Spuitzak met spuitmondje

Ingrediënten soezendeeg voor 10-20 soezen (afhankelijk van de grootte)

100 ml water

100 ml melk

100 gram boter

100 gram bloem

3 à 4 eieren (200 gram)

snufje zout

Ongeveer 5 gram suiker

Verder nodig

500 ml slagroom

60 gram suiker

Poedersuiker (om te bestuiven)

Bereiding

- Kook het water met de melk in een steelpannetje.

- Voeg vervolgens de boter met het beetje suiker eraan toe.

- Kook het mengsel gaar met de bloem.

- Haal het mengsel uit de pan en giet het in een mengkom.

- Voeg vervolgens een voor een de eieren aan het mengsel toe en meng het tot een glad geheel.

- Leg bakpapier op de bakplaat of bestrijk de bakplaat met wat gesmolten bloem en strooi er vervolgens wat bloem overheen (zoals bij een cakeblik).

- Doe het mengsel in de spuitzak met het spuitmondje en spuit halve bolletjes op een bakplaat.

- Bak de soezen ongeveer 25 minuten (afhankelijk van de grootte van de soezen) op 220 graden Celsius in een voorverwarmde oven.

- Haal de soezen uit de oven en laat volledig afkoelen.

- Klop ondertussen de slagroom met de suiker stijf en doe de opgeklopte slagroom in een spuitzak met spuitmondje.

- Prik een gaatje in elke soes en vul ze met slagroom. Bestuif ze tot slot met poedersuiker.

Echte Limburgse rijstevlaai (van Erik Reintjens)

Ingrediënten rijstvulling

550 ml volle melk

100 gram suiker

0,5 vanillestokje

100 gram dessertrijst

2 eieren



Verder nodig: springvorm met een doorsnee van 24 centimeter.

Bereiding

- Doe de melk, vanillestokje en de rijst in een pannetje en kook deze gaar totdat de melk niet meer waterig is. De korrel moet goed gaar zijn. Haal het vanillestokje eruit.

- Laat de rijst afkoelen in de koelkast. Om dit te versnellen: af en toe erin roeren.

Ingrediënten deeg

200 gram tarwebloem

25 gram boter

5 gram gedroogde gist

90 ml melk

15 gram suiker

snufje zout

Bereiding

- Voeg alles in een kom, behalve het zout. Begin met kneden. Op het moment dat alles goed onder elkaar gemengd is kan het zout toegevoegd worden. Kneed verder tot een soepele deeg ontstaat. Laat de deeg 20 minuten rusten op kamertemperatuur.

- Het vullen van de vlaai: voeg 2 eieren en de suiker bij de afgekoelde rijst. Roer dit rustig door elkaar tot een homogene massa.

- Rol de vlaaiendeeg uit tot ongeveer 1 cm dik en leg deze in een ingevette vlaaivorm.

- Doe de rijst in de vlaaivorm tot een halve cm onder de rand.

- Zet hem direct in een voorverwarmde oven van 260 graden Celsius. Na vijf minuten de temperatuur terugzetten naar 220 graden. De totale baktijd is ongeveer 30 minuten.

- Laat de vlaai afkoelen en haal hem uit de vorm.

Ga je bakken met kinderen? Ouders van Nu geeft tien makkelijke bakrecepten op de site.

