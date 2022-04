Sander (44) bedacht al de snertkroket, nu komt hij met de aspergekroket: ‘Kun je me voor wakker maken’

Hoe kom je erop een aspergekroket te ontwikkelen?

,,Aspergekroketten zijn er al eerder geweest van de grote merken, maar die schommelden veel in prijs en waren voor een kroket vaak erg duur. Wij hebben een deal met een Limburgse aspergeteler. Hij belt ons als er een partij asperges is die bijvoorbeeld door een breukje niet meer verkocht kan worden als AA- of AAA-klasse. Wij nemen die asperges over voor een vaste kiloprijs, maken de ragout, vriezen deze in en maken de kroketten zodra het aspergeseizoen eraan komt.”