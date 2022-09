Soraya Riem maakt kookvideo’s op TikTok: ‘Broodjes doen het altijd goed, dat past bij mijn jonge publiek’

Je hebt momenteel meer dan 194.000 volgers op TikTok. Hoe verklaar je het succes van jouw kookvideo’s?

,,Ik denk het feit dat mijn recepten heel toegankelijk zijn. Ik wil laten zien dat lekker eten helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn. Alle ingrediënten zijn te koop in de supermarkt, je hoeft niet per se naar toko’s of speciaalzaken. In mijn kookvideo’s ben ik altijd zelf in beeld en ik vertel bij elke stap wat ik doe. Dat maakt het makkelijker om een recept na te maken. En hoewel de kookvideo’s snel en simpel zijn, stop ik er wel heel veel tijd in. Zo kan ik uren research doen naar de geschiedenis van een traditioneel pastagerecht.”

,,Voor ik de video met de Gigi Hadid-pasta maakte bijvoorbeeld, heb ik eerst een drie uur durende internetzoektocht gehad. Het is een pastagerecht dat in de jaren 80 al heel populair was: penne alla vodka. Maar dankzij model Gigi Hadid werd het op TikTok opnieuw razend populair. Op TikTok ontstaan veel ‘eettrends’ die je dan vervolgens later op Instagram en in kookboeken terug ziet komen. Onlangs vertelde een collega dat ze een filmpje op Instagram had gezien waarin gebakken feta pasta werd gemaakt. Zij kwam dat dus nu tegen op Instagram, maar dit specifieke recept ging al een jaar geleden heel hard op TikTok.”

Volledig scherm Soraya's vegan pompoencurry met kikkererwten en kokosmelk. © Gruwelijk Lekker

Welk gerecht is het meest bekeken?

,,De video waarin ik een broodje beenham maak is 1,2 miljoen keer bekeken, dat is wel één van mijn best bekeken kookvideo’s. Broodjes doen het eigenlijk altijd goed. Dat past ook wel bij mijn jonge publiek. De video’s waarin ik ga improviseren en alle restjes uit de koelkast bij elkaar gooi zijn ook populair. En de roze pasta, gemaakt van bietjes, werd ook veel bekeken.”

,,Ik heb geen bepaald thema in mijn kookboek en kookvideo’s, of een ‘hokje’ waarin mijn gerechten passen. Ik maak alles wat mij lekker lijkt: van pasta’s en stamppotten tot aan enchilada’s en curry’s. Een tijdje geleden postte ik een video waarin ik kumpir ging maken, Turkse gevulde aardappel. Die is ook heel goed bekeken en dat trok net even een andere doelgroep.”

Quote Wees niet bang, probeer dingen uit, laat dingen mislukken en ontdek: koken is léuk! Soraya Riem

Hoe kom je op ideeën voor gerechten?

,,Door veel te improviseren en invloeden van buitenlandse keukens te combineren krijg ik altijd inspiratie. Soms kijk ik naar welke ingrediënten ik weinig gebruik, en probeer daar dan iets mee te maken. Maar ik krijg ook verzoekjes van volgers en speel graag het ‘noem-een-groente-spel’ als vrienden komen eten. Zij mogen dan een groente kiezen waar ik mee aan de slag ga. Zo is ook het pastagerecht met venkel uit de oven ontstaan, dat nu in mijn kookboek staat. Ik vond venkel nooit fantastisch, maar ik moest er toch iets mee verzinnen toen een vriend kwam eten en de venkel noemde. Het is een heel lekker gerecht geworden dat ik nog steeds graag maak.”

Pakken die verzinsels altijd zo goed uit?

,,Nee hoor, het gaat weleens fout. Maar dat komt niet zo vaak meer voor. Inmiddels weet ik goed welke smaken bij elkaar passen. Door TikTok ben ik als kok ontzettend gegroeid. Omdat ik iedere keer weer een leuke nieuwe kookvideo wil maken, pusht het mij om te blijven ontwikkelen en nieuwe dingen uit te proberen.”

,,Fouten maken en mislukte gerechten horen daar bij, maar dat is helemaal niet erg. Dat probeer ik ook uit te dragen in mijn video’s: wees niet bang, probeer dingen uit, laat dingen mislukken en ontdek: koken is léuk! Als iemand bewijst dat er in iedereen een kok schuilt, dan ben ik het wel.”

Volledig scherm Kookboek Gruwelijk Lekker ligt nu in de winkels. © Uitgeverij Spectrum

Welke gerechten zal jij nooit maken?

,,Iets met champignons zul je niet snel zien, want die vind ik niet zo lekker, en ook aubergine komt niet vaak voor. Daar krijg ik helaas buikpijn van. Gerechten met kant-en-klare pakjes zie je bij mij ook niet terug. Daar zit veel te veel zout en andere rommel in. Maar vlees, vega, vegan: ik maak eigenlijk alles. Zolang ik het maar lekker vind.”

Welk gerecht zou iedereen eens moeten maken?

,,De caesar salad soft taco’s die in mijn boek staan. Die zijn fantastisch, maar het schrikt veel mensen af omdat er ansjovis in de dressing zit. Veel mensen vinden dat eng of vies en willen het niet maken. Ze weten echter niet dat er in caesarsalades bijna altijd ansjovis zit, ook in de caesarsalade van de Albert Heijn bijvoorbeeld. Het is onmisbaar voor een goede caesardressing. Proberen, dus!”

Volledig scherm Soraya's caesar salad soft taco's. © Gruwelijk Lekker Caesar salad soft taco’s Bereidingstijd: 45 minuten

4 personen Ingrediënten: 4 ansjovisfilets, 2 teentjes knoflook, 2 tl mosterd, sap van ½ citroen, 2 tl worcestershiresaus, 8 el mayonaise, zout en peper, 2 kropjes little gem (baby-romainesla), 150 g ontbijtspek, 50 g bloem, 2 eieren, 50 g panko, 2 kipfilets, olijfolie, 12 mini tortilla’s Bereiding: 1. Snijd de ansjovis en knoflook zo fijn mogelijk en doe in een grote kom. Voeg de mosterd, het citroensap en de worcestershiresaus toe en roer goed door. Doe er vier eetlepels mayonaise bij, proef en breng op smaak met zout en peper. 2. Was de slakropjes, verwijder de kern en snijd in reepjes. Meng door de dressing en zet apart. 3. Bak de plakjes ontbijtspek aan beide kanten krokant in een droge koekenpan en laat uitlekken op een keukenpapier. 4. Zet drie kommen klaar. Meng in de eerste de bloem met wat peper en zout, kluts in de tweede de eieren en doe in de derde de panko. 5. Snijd de kipfilets in blokjes van 3 cm. Haal de kip door de bloem, dan door het ei en dan door de panko. 6. Bak – in de pan waarin je het spek hebt gebakken – de kipfiletblokjes in een scheut olie rondom gaar en goudbruin. 7. Beleg een mini-tortilla met een plukje sla. Doe er dan wat kip op en zet hem in de ovenschaal zodat-ie rechtop blijft staan. Ga zo door met de rest van de tortilla’s sla en kip. Voor de finishing touch verkruimel je het spek erboven.

