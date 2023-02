Supermarkten stunten minder met vlees, maar Plus doet er schepje bovenop

Koken & EtenHet aantal vleesaanbiedingen daalde in 2022 voor het eerst sinds het begin van de metingen in in 2015. Dat blijkt uit de jaarlijkse foldermonitor van Wakker Dier. Volgens de organisatie waren er afgelopen jaar 6 procent minder aanbiedingen met vlees. Bij supermarkt Plus steeg dit aantal juist fors.

Het aantal vleesaanbiedingen van twaalf supermarktketens daalde in 2022 van 19.530 naar 18.345. Daarmee was het aantal stunts afgelopen jaar ook kleiner dan in 2020: 250 minder, om precies te zijn. Voor de monitor bekeek Wakker Dier alle wekelijkse folderaanbiedingen van de supermarkten, extra folders zoals de paas-, voorjaars-, kerstfolder, maandaanbiedingen en kortlopende weekend- en dagaanbiedingen.

Kiloknallers

Een aantal supermarkten had afgelopen jaar een stuk minder de vleesaanbiedingen: Albert Heijn, Lidl en Dirk schrapten elk ongeveer 20 procent. Spar kende de sterkste daling: meer dan 30 procent. Het aantal kiloknallers van de Spar steeg echter juist met 38, meldt Wakker Dier. De organisatie maakt in haar overzicht een onderscheid tussen aanbiedingen van vlees met een dierenwelzijnskeurmerk, en vlees zonder - de ‘kiloknallers’. ,,Een slechte keuze”, noemt Anne Hilhorst van Wakker Dier de toename. ,,Spar zet de spotlight op het grootste dierenleed.”

Ook Plus en en Vomar hadden meer aanbiedingen met kiloknallers: respectievelijk 195 en 82 meer. Bij alle overige supermarkten daalde dat aantal juist - in totaal waren er 15 procent minder. Het aantal aanbiedingen voor vlees mét dierenwelzijnskeurmerk steeg juist met bijna 3 procent.

Volledig scherm Kiloknallers en diervriendelijke aanbiedingen. Bij Plus steeg het aantal vleesaanbiedingen als enige fors. Zowel bij Plus als bij Spar en Vomar steeg het aantal kiloknallers. © Wakker Dier

Forse stijging bij Plus

De Plus kende niet alleen meer kiloknallers. Waar de meeste supers minder stunten met vlees, deed Plus dat juist veel vaker: 412 keer vaker dan vorig jaar, een stijging van 20 procent. Ook bij Aldi en Vomar was er een toename, maar die lag bij beiden onder de 5 procent. Vomar telt bovendien het meeste vleesaanbiedingen van allemaal - net iets meer dan Plus. Bij Jumbo bleef het aantal stunts nagenoeg gelijk (+1 procent).

,,Het schaamteloos opstuwen van de vleesconsumptie past niet bij een supermarkt met een verantwoord imago", stelt Hilhorst. ,,Steeds meer mensen willen bewust minder vlees eten. Door te blijven stunten met goedkoop vlees, werkt Plus deze verandering actief tegen.”

De super benadrukt in een reactie dat het vorig jaar meer vleesartikelen met het Beter Leven keurmerk in de aanbieding had, net als vleesvervangers. Ook stelt het bedrijf dat het toe wil werken ‘naar een consumptiepatroon dat uit een balans bestaat van 50 procent plantaardige en 50 procent dierlijke eiwitten’. In 2022 heeft Plus naar eigen zeggen ‘bijna tweehonderd plantaardige alternatieven’ geïntroduceerd.

Picnic ook in monitor

Wakker Dier houdt sinds 2015 het aantal vleesaanbiedingen bij van twaalf supermarktconcerns. Op dit moment zijn dat Albert Heijn, Aldi, Coop, DekaMarkt, Dirk, Hoogvliet, Jumbo, Lidl, Picnic, Plus, Spar en Vomar. Online supermarkt Picnic loopt mee sinds medio 2021, en kon daarom niet meegenomen worden in de vergelijking tussen 2021 en 2022.

Verschillende varianten van een product tellen elk apart mee in de cijfers: ‘gehakt, 250 of 500 gram’ telt dus als twee aanbiedingen. Zowel aanbiedingen met vlees als met vleeswaren zijn meegenomen. Aanbiedingen met echt wild - dat dus in het wild opgroeide, en niet uit de vleesindustrie komt, zoals dat bijvoorbeeld bij eend of konijn vaker het geval is - wordt niet meegeteld in de monitor.

Volledig scherm Ontwikkeling 2023. © Wakker Dier

Volledig scherm Vleesaanbiedingen per super in 2022: Vomar en Plus hadden er het meest. © Wakker Dier

Praat mee Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kunnen wij mensen wel zonder vlees? Is het wel gezond? Robbyn Jansen zocht het uit:

Bekijk onze video's op het gebied van koken en eten in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.