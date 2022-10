Terugroepactie Kinderchocolade die per abuis in Jumbo-schappen is beland

Supermarkt Jumbo heeft per abuis Schoko-Bons van het merk Kinder in een paar schappen gelegd, terwijl producten uit die fabriek juist waren teruggeroepen wegens salmonella.

Jumbo roept nu alle Kinder Schoko-Bons 300 gram met houdbaarheidsdatum 05-10-2022 of eerder terug. Mogelijk is de salmonellabacterie aanwezig in de chocolade.

Op 8 april werd de fabriek van Ferrero in België stilgelegd wegens salmonellabesmetting in Kinder-chocoladeproducten. Cijfers van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) lieten deze zomer honderden bevestigde en waarschijnlijke besmettingsgevallen zien in dertien landen. Veel kinderen moesten naar het ziekenhuis.

In Nederland, waar enkele gevallen waren, zijn in april Kinder Surprise en andere producten van het merk Kinder uit de schappen gehaald. Consumenten werd geadviseerd de chocolaatjes niet te eten. De salmonella kon in de chocolade belanden door een verstopt filter in de Ferrero-fabriek.

Volgens Jumbo was de bewuste partij Kinder Schoko-Bons ook teruggeroepen. Per abuis is deze toch ‘aan een beperkt aantal winkels’ uitgeleverd. Jumbo heeft uit voorzorg alle voorraad van deze zakjes uit de winkels gehaald. Het advies aan klanten is om Ferrero Kinder Schoko-Bons met houdbaarheidsdatum 05-10-2022 of eerder niet op te eten. Klanten kunnen de chocolade terugbrengen en krijgen dan hun geld terug.