‘Vleesvervangers goedkoper dan vlees door inflatie’

De onderzoekers vergeleken burgers, gehakt en kipstukjes bij de zes grootste supermarkten met de goedkoopste bijbehorende vleesvervangers. In totaal werden 36 verschillende producten vergeleken. ,,Waren vegetarische burgers, gehakt en kipstukjes in februari in 44 procent van de gevallen goedkoper of ongeveer even duur, nu is dat in 66 procent van de gevallen zo”, stelt ProVeg.