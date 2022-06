Voedingscentrum waarschuwt voor rauwe melk: ‘Ga niet eerst een ommetje maken’

Koken & EtenEen bezoekje brengen aan de boer in plaats van de supermarkt. Een toenemend aantal mensen kiezen ervoor om hun melk zo vers mogelijk te halen. Soms om de smaak, soms om gezondheidsredenen. Maar of rauwe melk ook echt gezonder is, is onduidelijk.

,,Het drinken van rauwe melk verhoogt de kans op een voedselinfectie”, zegt Patricia Schutte van het Voedingscentrum. Op de website wordt de vraag gesteld of rauwe melk gezond is. Een antwoord vinden is lastig. Tot nu toe is daar nog geen duidelijk antwoord op gevonden.

Volgens Schutte staat vast dat het drinken van rauwe melk de kans op een infectie verhoogt. ,,De gepasteuriseerde melk uit de supermarkt wordt tot meer dan 70 graden verhit. Dit doodt de bacteriën. Bij rauwe, ongekookte melk zijn die bacteriën nog steeds aanwezig.”

Boeren houden elkaar scherp

Volgens Ton Baars, senior onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, ligt de discussie wat genuanceerder. ,,Rauwe melk kan op een veilige manier gedronken worden, het vraagt alleen extra inspanning”. Volgens Baars ligt de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van rauwe melk voornamelijk bij de boer. ,,Hij moet meer aandacht besteden aan voedselveiligheid en hygiëne. Ook moet hij getraind worden over de risico's die rauwe melk met zich meedraagt.”



Zo heeft Baars in Engeland trainingen gegeven aan verschillende boeren. ,,Het kan dus wel. In dat land zijn nu al 200 boeren verenigd die elkaar scherp houden op de kwaliteit van rauwe melk.”

De smaak van kaas van rauwe melk is uniek. Volgens Marike van der Werff, kaasexpert en eigenaresse van fromagerie Kef, is de smaak van kaas die gemaakt is van rauwe melk ‘gewoon veel interessanter’. Ze is een groot liefhebber van dit soort kaas. ,,Je doet er jezelf te kort mee door deze kaas niet te eten.”



Van der Werff vindt de benoemde gezondheidsrisico's overtrokken. ,,Kaas is een gefermenteerd product, waardoor de kans op voedselinfectie een stuk kleiner is dan wanneer je rauwe melk drinkt.” Net zoals Baars pleit Van der Werff voor een zorgvuldige werkwijze. ,,De kaasmakers werken zeer hygiënisch en worden zeer streng gecontroleerd. Daarnaast is het belangrijk dat de rauwe melk direct op de boerderij verwerkt wordt.”

Als rauwe melk dan op een juiste manier wordt geproduceerd, bevat het stoffen die juist goed zijn voor de gezondheid. ,,In onze studies zien we duidelijk dat bepaalde stoffen in de rauwe melk beschermen tegen allergieën”, zegt Suzanne Abbring, onderzoeker aan de Wageningen Universiteit. ,,Na het verhitten van de melk gaan deze stoffen verloren.”



Rauwe melk heeft volgens Abbring de potentie om meer gedronken te worden. ,,Maar de risico’s zijn op dit moment nog te groot.” Vanwege deze risico's is het lastig om onderzoek te doen naar de daadwerkelijke gezondheid van rauwe melk.

Quote Kook de melk voordat je het gebruikt, zo heb je de minste kans op een voedselin­fec­tie Patricia Schutte, Voedingscentrum

Patricia Schutte van het Voedingscentrum heeft een aantal adviezen voor het gebruik van rauwe melk. ,,Ga niet eerst nog een ommetje maken nadat je de melk bij de boer hebt gehaald.” Het is het veiligste om de melk zo snel mogelijk gekoeld te bewaren.



,,En kook de melk voordat je het gebruikt, zo heb je de minste kans op een voedselinfectie”, zegt ze. Schutte benoemt dat vooral kwetsbare groepen, waaronder zwangeren, baby’s, ouderen en mensen met een lagere weerstand, moeten opletten met het gebruik van rauwe melk. ,,De kans op een vergiftiging is hoger in deze groep. Voor hen is het extra belangrijk om voorzichtig te zijn.”

