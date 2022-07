‘Voor veganistisch dieet meer land nodig dan voor dieet mét vlees? Dat klopt gewoon niet’

Hoe kun je de sfeer aan tafel in één klap bederven? Begin een gesprek over veganistisch eten. Discussies over vlees en zuivel worden al snel emotioneel of venijnig. Veel vleeseters hebben er een hekel aan als anderen – laat staan de overheid – zich bemoeien met wat er op hun bord ligt. Terwijl vegetariërs en veganisten zich zorgen maken over de impact van de vlees- en zuivelconsumptie op dieren, klimaat en milieu, en graag zien dat ook anderen hun gehaktbal of glas melk laten staan. Voor je het weet vliegen verwensingen als ‘dierenbeul’ of ‘gutmensch’ over tafel.