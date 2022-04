Waarom élk restaurant faalde op deze plek (zelfs Herman den Blijker kon de vloek niet opheffen)

Laat er geen misverstand over bestaan: Poveretti blijft open zolang het kan. ,,Maar ik ga nu even heel eerlijk zijn, ik ga het gewoon niet redden hier”, zegt Adelhard Stoel. De Westlandse ondernemer is nog net zo open als toen hij in 2018 het Indiase restaurant Spices & Flavours opende in ‘s-Gravenzande. Zonder ervaring, maar vol ambitie en bravoure, en wellicht een tikkeltje naïef, ging hij het avontuur aan: een Indiaas restaurant in ’s-Gravenzande.